Breaking news! Liz Truss a demisionat din funcția de premier – VIDEO

Liz Truss a demisionat din funcția de premier al Marii Britanii. Ea a rezistat doar 45 de zile în funcție.

Premierul a declarat că l-a anunțat pe Regele Charles al III-lea despre decizia pe care a luat-o și că va rămâne premier până la învestirea în funcție a următorului prim-ministru.

Truss a declarat, în faţa a zeci de jurnalişti, că a preluat postul într-o perioadă de ”instabilitater economică şi internaţională mare”.

Ea recunoaşte că nu îşi poate îndeplini mandatul pe care i l-a încredinţat Partidul Conservator şi că demisionează.

