Liderul grupării Stat Islamic(SI) a fost ucis de rebeli în sudul Siriei

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunţat miercuri că liderul grupării Stat Islamic (SI), a cărui moarte a fost anunţată mai devreme în cursul zilei de un purtător de cuvânt al grupării jihadiste, a fost ucis de rebeli din sudul Siriei, informează AFP.

„Această operaţiune a fost efectuată la mijlocul lunii octombrie de către Armata Siriană Liberă în provincia Daraa din Siria”, a precizat CENTCOM într-un comunicat, adăugând că „moartea lui Abu Hassan al-Hashimi al-Quraishi este o nouă lovitură dată grupării Stat Islamic”.

În acelaşi comunicat, citat de Reuters, se mai afirmă că „SI rămâne o ameninţare pentru regiune”.”CENTCOM şi partenerii noştri rămân concentraţi pe înfrângerea de durată a SI”, potrivit agerpres.ro.

Liderul grupării Stat Islamic a fost ucis, dar un alt lider i-a luat locul, Abu al-Husayn al-Husayni al-Quraishi

SI a anunţat miercuri moartea liderului său, irakianul Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi. În acelaşi mesaj audio postat pe Telegram de purtătorul de cuvânt al grupării, a fost anunţată numirea unui noul lider, Abu al-Husayn al-Husayni al-Quraishi.

Luptătorii Statului Islamic reapar pe fondul vidului de putere din Irak și Siria

La aproape trei ani de la pierderea ultimei sale enclave din Siria, luptătorii Statului Islamic reapar ca o amenințare mortală, ajutați de lipsa controlului central din nordul Irakului, spun oficialii și localnicii, relatează Soraya Ali.

Oficialii de securitate irakieni patrulează pe granița lungă a țării cu Siria.

Ei inspectează ceea ce ei numesc îmbunătățiri recente, inclusiv o a doua linie de apărare în spatele liniei actuale de frontieră, echipată cu garduri de sârmă ghimpată.

Vizita lor vine după atacurile recente ale Statului Islamic, relatează Reuters.

La aproape trei ani după ce grupul și-a pierdut enclava finală, luptătorii IS reapar ca o amenințare mortală.

Ei sunt ajutați de lipsa controlului central în multe zone, precizează zeci de oficiali de securitate, lideri locali și rezidenți.

La sfârșitul lunii ianuarie, Statul Islamic a desfășura, față de mulți ani de zile cele mai mortale atacuri împotriva armatei irakiene, ucigând 11 soldați.

În aceeași zi, militanții au luat cu asalt o închisoare din Siria, încercând să elibereze deținuții loiali grupului.

Sute – inclusiv deținuți, gardieni și civili – au fost uciși în această acțiune.

Oficialii și locuitorii din regiune pun mare parte din vina pe rivalitățile dintre grupurile armate.

După ce forțele irakiene, siriene, iraniene și conduse de SUA au declarat că au învins IS în 2019, aceștia s-au confruntat unul împotriva celuilalt pe teritoriul pe care îl condusese.

În unele părți ale Irakului, unde își desfășoară activitatea SI, principala dispută este între guvernul de la Bagdad și regiunea autonomă kurdă de nord.

Acele zone găzduiesc zăcăminte uriașe de petrol și teritorii strategice pe care ambele părți le revendică.

Și acolo au avut loc, de asemenea, cele mai mortale atacuri ale jihadiștilor din Irak în ultimele luni.

Oficialii locali spun că militanții IS se ascund pe terenurile agricole dintre avanposturile militare.

Dar forțele armate spun că numărul mare de grupuri, care sunt toate inamice Statului Islamic, ar înlătura orice renaștere.

Luptătorii Statului Islamic reapar în zona Irak-Siria, pe fondul neînțelegerilor ce au existat între cei care au preluat controlul de 3 ani

Tasheen Al-Khafaji, purtătorul de cuvânt al Comandamentului pentru operațiuni comune din Irak, spune că lucrează împreună:

„Întâlnirea dintre forțele federale și peșmerga kurdă a fost foarte productivă. Întâlnirea și munca comună împotriva organizațiilor teroriste au avut succes și s-au dovedit a fi o mare contribuție la stabilitatea în regiune”.

