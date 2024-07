Irina Margareta Nistor a ales cel mai bun actor român

Margareta Nistor a descris experiența ei la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary ca fiind extrem de stimulativă, având ocazia să vadă o gamă largă de filme și să-și contureze păreri bine fundamentate.

Tocmai m-am întors de la Karlovy Vary şi am văzut vreo 42 de filme, printre care, o parte dintre ele mai vin și pe aici (România) și am văzut un film care, inițial, după titlu, am zis că e un film horror, de groază – Monstrul. Dar noroc că am avut înţelepciunea să mă duc să și vizionez, are și 2 ore jumătate. E absolut remarcabil. Acum pleacă în caravana pe care o face TIFF-ul prin ţară. Realmente trebuie să staţi până la final!,

a declarat Irina Margareta Nistor, făcând referire la producţia japoneză Monster, din 2023, pentru spectacola.ro.