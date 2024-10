Când are loc dezbaterea dintre Maia Sandu şi Alexandr Stoianoglo

Dezbaterea va fi moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, conform informațiilor furnizate de Ziarul Național din Chișinău. Se pare că acest format și moderarea au fost cerute la insistența echipei lui Stoianoglo.

Dezbaterea va oferi candidaților ocazia de a-și prezenta programele politice și de a încerca să câștige sprijinul electoratului înainte de turul decisiv al alegerilor.

Ieri (luni – n.r.) am făcut un apel către contracandidatul meu să mergem la dezbateri. Echipa mea a discutat cu echipa lui. Am propus să mergem la Televiziunea Naţională, dar oferta a fost refuzată. După asta, a fost refuzat formatul pe care l-am propus noi. Am propus ca dezbaterea să aibă loc joi, 24 octombrie, dar ei au propus ca într-o zi din săptămâna viitoare. În cele din urmă, am ajuns la un compromis – dezbaterea va avea loc în această duminică, a declarat Maia Sandu.