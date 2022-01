Judecătoarea și grefierul. Ce relații există la Curtea de Apel

Curtea de Apel București a devenit scena unui scandal ale cărui personaje principale sunt doi dintre angajații ei: o judecătoare și un grefier. Judecătoarea este Mirela Croitoru, cea care, până acum câteva zile, era chiar vicepreședinta Curții de Apel. La finalul anului 2021, ea a demisionat din funcția de vicepreședinte și a rămas doar judecătoare.

Grefierul al cărui nume este menționat alături de cel al judecătoarei este Edmond Gelu Păun. Judecătoarea Croitoru lucrează la Secția a 4-a Civilă. La această secție sunt mai multe grefiere și un singur grefier. Acesta este Gelu Păun, care, de altfel, este și grefier de ședință în procesele judecate de doamna Croitoru.

Cei doi au inevitabil o relație profesională strânsă. În spațiul public au apărut însă informații că relația dintre judecătoare și grefier nu este doar profesională. În contextul procesului de divorț al judecătoarei Croitoru, fostul soț al acesteia este cel care ar fi dezvăluit că judecătoarea are o relație neprincipială cu subordonatul ei, grefier.

Judecătoarea Croitoru a respins însă aceste acuzații, într-un drept la replică pe care deja l-am prezentat.

„Subliniez încă o dată faptul că toate acele calomnii – care au şi fost preluate în presă – sunt doar declaraţiile inculpatului din dosarul penal, acestea nefiind reţinute nici de către Parchet, nici de către instanţa penală, calomnii care nu au nicio bază reală, motiv pentru care nici nu au fost reţinute de către Judecătoria Ploieşti la soluţionarea dosarului de divorţ”, menționa judecătoarea Croitoru.

O chestiune încă nelămurită este cât de mult ar fi beneficiat grefierul Edmond Gelu Păun de buna relație avută cu judecătoarea, mai ales că aceasta a fost chiar vicepreședinta Curții de Apel. În luna iunie 2013, pe un grup de discuții juridice, un utilizator numit Edmond Păun punea următoarea întrebare: „Am susținut examenul de grefieri 28-30 mai la Curtea de Apel București, au fost 26 de locuri, am fost admis al 30-lea cu nota aproape 8, nu am prins loc, ce pot face in această situatie? mai dau examenul incă o data? sau pot intra pe un post care este liber in alta parte și cum trebuie să procedez, va rog un sfat, Muțumesc”.

Câțiva ani mai târziu, în anul 2020, Edmond Gelu Păun apare ca angajat la Curtea de Apel și ca subordonat direct (grefier de ședință) al judecătoarei Croitoru.

Un alt element neclar este cel semnalat de site-ul www.g4media.ro. Potrivit acestei surse, „vicepreședinta Curții de Apel București a omis să-și treacă în declarația de avere un teren cumpărat împreună cu un grefier”. Site-ul g4media afirmă că judecătoarea Croitoru a intabulat, în aprilie 2021, un teren intravilan în suprafață de 915 metri pătrați în județul Ilfov, iar terenul „este deținut în părți egale de judecătoarea Croitoru și de Edmond Gelu Păun, grefier în cadrul Curții de Apel București”.