The New York Times : Ultimele zile ale Casei Albe cu Trump: haos și hârtie împrăștiată

Documentele guvernamentale pe care președintele Donald J. Trump le acumulase erau cu el în aproximativ 24 de cutii în reședința de la Casa Albă. Acestea trebuiau să meargă la Arhivele Naționale, dar cel puțin unele au ajuns în Florida.

Cu patru zile înainte de încheierea președinției lui Trump în zona cunoscută sub numele de Biroul Oval exterior, au fost aduse cutii pentru a împacheta birourile folosite de asistentul și asistenții personali ai președintelui Donald J. Trump. Dar documentele erau împrăștiate, iar cutiile erau aproape goale. Masa din sufrageria privată a domnului Trump de lângă Biroul Oval a fost plină de hârtii până la sfârșit, așa cum fusese în tot mandatul său, scrie The New York Times.

La etaj, în reședința de la Casa Albă, au existat, totuși, câteva semne că domnul Trump și-a dat seama în sfârșit că timpul i s-a terminat. Hârtiile pe care le adunase în ultimele sale luni de mandat fuseseră aruncate în cutii, aproximativ 24 dintre ele, și nu trimise la Arhivele Naționale. Asistenții au preluat chiar scrisori de la Kim Jong-un, liderul nord-coreean, și i le-au dat domnului Trump în ultimele săptămâni, potrivit notelor descrise pentru The New York Times.

Unde a ajuns tot acel material nu este clar. Ceea ce este clar, totuși, este că utilizarea accidentală de către președintele Trump a documentelor guvernamentale – o problemă cronică – a contribuit la haosul pe care l-a creat după ce a refuzat să-și accepte pierderea în noiembrie 2020, și a dezlănțuit o mulțime în Congres pregătind scena pentru a doua sa punere sub acuzare. Dorința lui de a nu renunța la putere, inclusiv refuzul de a returna documentele guvernamentale strânse în timp ce era în funcție, a dus la o bătălie juridică potențial dăunătoare și complet evitabilă, care amenință să-l cuprindă pe fostul președinte și pe unii dintre asistenții săi.

Deși Biroul Avocatului de la Casa Albă îi spusese lui Mark Meadows, ultimul șef de personal al domnului Trump, că cele aproximativ 24 de cutii de materiale din reședință trebuiau predate arhivelor, cel puțin unele dintre aceste cutii, inclusiv cele cu scrisorile lui Kim și unele documente marcate înalt clasificate, au fost expediate în Florida. Acolo au fost depozitate în ultimele 19 luni în diferite locații din Mar-a-Lago.

Aceste acțiuni, împreună cu refuzul prelungit al președintelui Trump de a returna documentele din Florida Arhivelor Naționale, au determinat Departamentul de Justiție să revizuiască chestiunea la începutul acestui an. Luna aceasta, procurorii au obținut un mandat de percheziție în Mar-a-Lago pentru materialele rămase, inclusiv unele legate de chestiuni sensibile de securitate națională. Ancheta este activă și se extinde, potrivit dosarelor recente ale instanței, în timp ce procurorii analizează eventualele încălcări grave ale Legii privind spionajul și obstrucționarea justiției.

New York Times consideră că Trump a tratat adesea președinția ca pe o afacere privată și arată și spre rolul jucat de Meadows, care a supravegheat ce a fost o tranziție prezidențială. Meadows i-a asigurat pe asistenți că împachetarea Casei Albe va respecta cerințele privind păstrarea documentelor și a spus că va depune eforturi pentru a se asigura că administrația respectă Legea cu privire la înregistrările prezidențiale, potrivit unor persoane familiare cu aceste conversații.

Însă, pe măsură ce ceasul a trecut, Trump s-ar fi concentrat pe promovarea grațierilor de ultim moment și a ignorat în mare măsură tranziția pe care încercase să o prevină.

Președintele Trump însuși a denunțat percheziționarea F.B.I. a Mar-a-Lago ca „vânătoare de vrăjitoare”. Biroul său a spus că a avut un „ordin permanent” conform căruia materialele scoase din Biroul Oval și duse la reședința Casei Albe au fost considerate a fi desecretizate în momentul în care le-a luat cu el.

În discursul său final în calitate de președinte, Donald Trump a declarat: „Nu eram o administrație obișnuită”.

Declarația lui a fost indiscutabil exactă. Încă de la primele ore în funcție, Trump a avut întotdeauna o viziune proprie asupra președinției, descriind documentele guvernamentale și alte proprietăți – chiar și personalul său – ca pe bunurile sale personale. „Sunt ai mei”, așa spunea el adesea, au spus foștii consilieri pentru The New York Times.

Dar nu a fost cazul. Potrivit Presidential Records Act, legea care guvernează strict gestionarea înregistrărilor generate în Biroul Oval, fiecare document aparținea contribuabililor. Indiferent dacă materialele erau briefing-uri de securitate națională, sume de documente neclasificate încărcate automat pe un server securizat din Pennsylvania sau notează că Donald Trump rupea sau arunca în mod obișnuit documente în toaletă – toate fiind proprietatea guvernului care trebuiau evaluate și, în majoritatea cazurilor, transferate ca parte din istoria națiunii la Arhivele Naționale.

Donald F. McGahn II, primul consilier al lui Trump la Casa Albă, a instituit un protocol pentru manipularea corectă a materialelor și a făcut prezentări despre lege membrilor personalului, au spus foștii oficiali. După alegerile din 2020, oficialii de la Casa Albă au purtat conversații despre faptul că cineva trebuia să recupereze documentele pe care domnul Trump le-a acumulat în reședință de-a lungul mai multor luni, potrivit foștilor oficiali.

”Până la sfârșitul administrației, consilierul Casei Albe, Pat A. Cipollone, și adjunctul său, Patrick F. Philbin, erau foarte conștienți de faptul că manipularea documentelor de către domnul Trump era o problemă potențială, potrivit oamenilor de pe orbita lor”, scrie The New York Times.

Dar nu este clar cât a avut vreunul de a face cu această problemă. Trump a fost în termeni controversați cu Cipollone după alegeri și l-a certat adesea pe avocat pentru că s-a opus încercărilor sale de a submina victoria lui Joe Biden, potrivit foștilor oficiali.