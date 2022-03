SUA vrea să vadă în mod clar dacă Rusia va scădea operațiunile militare din jurul Kievului

Statele Unite(SUA) aşteaptă să constate în mod concret şi durabil dacă Rusia va reduce operațiunile militare în zona Kievului, a afirmat marţi seară preşedintele Joseph Biden, în contextul în care Ministerul rus al Apărării a semnalat că va începe retragerea trupelor din zona capitalei Ucrainei.

Rugat de jurnalişti în cursul conferinţei de presă cu premierul din Singapore, Lee Hsien Loong, să comenteze anunţul Moscovei privind reducerea operaţiunilor militare în zona Kievului, Biden a declarat, potrivit CNN: „Vom vedea, eu nu analizez până nu văd exact care sunt acţiunile lor. Vom vedea dacă urmează direcţia pe care o sugerează”.

Joseph Biden a precizat că a stabilit cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, cu premierul Italiei, Mario Draghi, şi cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson, să aştepte pentru a vedea propunerile Rusiei. „Vom vedea ce fac. Între timp, vom continua să menţinem sancţiuni puternice, vom continua să furnizăm armatei ucrainene capabilităţi pentru a se apăra, vom continua să urmărim ce se întâmplă”, a subliniat preşedintele SUA, conform jurnalul.ro.

SUA este sceptică că Rusia va reduce operațiunile militare din jurul Kievului, neexistând o abordare serioasă a acesteia la negocieri

Statele Unite nu au observat că Rusia are o abordare „serioasă” în negocierile cu Ucraina, a afirmat secretarul de Stat american, Antony Blinken, semnalând că aşteaptă acţiuni, nu doar declaraţii din partea Moscovei. „Nu am văzut nimic care să sugereze că există mişcări veritabile, deoarece nu am văzut semnale serioase reale din partea Rusiei. Avem de-a face cu ceea ce Rusia spune şi cu ceea ce Rusia face. Ne concentrăm pe ceea ce face Rusia”, a afirmat Antony Blinken, citat de cotidianul Le Monde şi de postul de televiziune CNN.

Ministerul rus al Apărării a anunţat marţi, în contextul negocierilor din oraşul turc Istanbul, reducerea semnificativă a operaţiunilor militare la periferia Kievului şi în oraşul Cernigău (Cernihiv), situat în nordul Ucrainei. Statele Unite observă că armata rusă a început reducerea activităţilor militare la periferia oraşului Kiev şi retragerea unor unităţi tactice, au afirmat, sub protecţia anonimatului, oficiali de la Washington, imediat după ce Rusia a anunţat această decizie.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!