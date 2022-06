SUA acuză cinci firme din China că susțin armata Rusiei

Administrația președintelui american Joe Biden a adăugat cinci companii din China pe o listă neagră, pentru că ar fi sprijinit baza militară și industrială de apărare a Rusiei.

Departamentul Comerțului, care supervizează lista neagră, a declarat că societățile vizate au furnizat articole către „entități rusești care prezintă motive de îngrijorare” înainte de invazia din 24 februarie, adăugând că acestea „continuă să încheie contracte pentru a aproviziona entități rusești aflate pe lista celor sancționate”, scrie Reuters.

De asemenea, agenția a adăugat pe lista neagră alte 31 de entități din țări precum Rusia, Emiratele Arabe Unite, Lituania, Pakistan, Singapore, Marea Britanie, Uzbekistan și Vietnam, potrivit datelor din Registrul Federal. Dintre cele 36 de companii adăugate, 25 aveau operațiuni cu sediul în China.

„Acțiunea de astăzi trimite un mesaj puternic entităților și persoanelor fizice din întreaga lume că, dacă vor căuta să sprijine Rusia, Statele Unite le vor tăia și lor accesul”, a declarat subsecretarul pentru comerț pentru industrie și securitate Alan Estevez.

Întrebat dacă aceste firme chineze au furnizat articole pentru armata rusă, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, nu a confirmat sau infirmat acuzațiile, dar a repetat opoziția Chinei față de sancțiunile americane împotriva Rusiei.

„China și Rusia desfășoară o cooperare comercială normală pe baza respectului reciproc și a beneficiilor reciproce. Acest lucru nu ar trebui să fie interferat sau restricționat de nicio terță parte”, a declarat el miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că Beijingul nu a oferit asistență militară Rusiei sau Ucrainei. Aceasta a declarat că va lua „măsurile necesare” pentru a proteja drepturile companiilor sale, susținând că sancțiunile încalcă dreptul internațional.

Trei dintre companiile din China acuzate că au ajutat armata rusă, Connec Electronic Ltd, World Jetta, cu sediul în Hong Kong, și Logistics Limited, nu au putut fi contactate pentru comentarii. Celelalte două, King Pai Technology Co, Ltd și Winninc Electronic nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii Reuters.

Hong Kong este considerat ca făcând parte din China în scopul controlului american al exporturilor, de la represiunea Beijingului asupra autonomiei orașului.

Includerea firmelor pe lista neagră înseamnă că furnizorii lor din SUA au nevoie de o licență din partea Departamentului Comerțului înainte de a le putea expedia produse.

Statele Unite au stabilit, împreună cu aliații, să-l pedepsească pe președintele rus Vladimir Putin pentru invazia, pe care Moscova o numește „operațiune specială”, sancționând o serie de companii și oligarhi ruși și adăugându-i pe alții pe o listă neagră a comerțului.

În timp ce oficialii americani au declarat anterior că, în general, China respectă restricțiile, Washingtonul a promis că va monitoriza îndeaproape stiuația și că va aplica cu rigurozitate reglementările.

„Nu vom ezita să acționăm, indiferent de locul în care se află o parte, dacă aceasta încalcă legislația americană”, a declarat secretarul adjunct al Comerțului pentru Administrarea Exporturilor, Thea Rozman Kendler.

