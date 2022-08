Scoția devine prima țară din lume care oferă produse menstruale gratuite, marcând astfel un pas important în combaterea „sărăciei menstruale”.

Legea privind produsele menstruale din 2021 a intrat în vigoare luni, ceea ce înseamnă că autoritățile locale și furnizorii de educație din Scoția au acum obligația legală de a oferi produse menstruale gratuite oricărei persoane care are nevoie de ele, scrie Euronews.

Guvernul scoțian a declarat că a investit peste 27 de milioane de lire sterline (32 de milioane de euro) pentru a finanța accesul la produsele menstruale într-o serie de medii publice și că noua lege „va cimenta acest progres”.

Membrul laburist al Parlamentului scoțian (MSP) Monica Lennon, care a făcut campanie pentru această legislație, a declarat că este mândră că a fost pionierul noii legi.

„Autoritățile locale și organizațiile partenere au muncit din greu pentru a face din dreptul legal de a avea acces gratuit la produse menstruale o realitate. Le sunt recunoscătoare și miilor de oameni care s-au implicat din toată țara. Aceasta este o altă mare piatră de hotar pentru militanții pentru demnitatea perioadei și pentru mișcările de bază, care arată diferența pe care o pot face alegerile politice progresiste și îndrăznețe”, a spus ea.

„Pe măsură ce criza costului vieții se instalează, Legea privind produsele pentru menstruație este o fărâmă de speranță care arată ce se poate realiza atunci când politicienii se unesc pentru binele oamenilor pe care îi servim”, a adăugat ea.

Proud of what we have achieved in Scotland. We are the first but won’t be the last. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🩸🙌#PeriodDignity #FreePeriodProducts #MenstrualJustice follow @Period_Poverty for updates. https://t.co/8bFTML3MkK — Monica Lennon MSP (@MonicaLennon7) August 15, 2022

