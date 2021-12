Record de 50.000 de cazuri. Spania intră în valul 6, cu proteste în stradă

Spania se confruntă cu un val uriaș de infectări. Sunt aproape 50.000 de cazuri în ultimele 24 de ore.

Spania intră în valul 6 sau este pe punctul de a întâmpina un nou val cu acest record, potrivit agenției Efe.

Navarra şi Ţara Bascilor se situează în fruntea incidenţei în ce priveşte minorii de sub 11 ani, cu 2.395 şi respectiv 2.011 de cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Gradul de ocupare la terapie intensivă pentru pacienţii cu COVID-19 se menţine de asemenea ridicat şi a ajuns la 12,5 % din paturile disponibile în întreaga ţară. Mai multe oraşe depăşesc 20 % din ocuparea paturilor la ATI precum Catalonia, La Rioja şi Ţara Bascilor, în timp ce la Navarra a ajuns la 18,6 %.

Ministerul a înregistrat deocamdată 38 cazuri de infectare cu noua variantă Omicron a coronavirusului, dintre care 19 nu sunt asociate unor călătorii în străinătate, potrivit unui raport ministerial. În prezent, aproape 100 % din contagieri sunt cu varianta Delta.

Spania, unde 79,6 % din populaţie este vaccinată cu schema completă, depăşeşte ca incidenţă Italia (361 de cazuri la 100.000 de locuitori). Dar se situează clar sub nivelul altor ţări europene, precum Germania (892), Franţa (953) şi Marea Britanie (1.010).

Regiunile spaniole preconizează să lanseze săptămâna aceasta vaccinarea anti-COVID-19 a minorilor cu vârste cuprinse între 5 şi 11 ani.

În Barcelona, în schimb, au loc proteste în stradă împotriva certificatului sanitar.

the revolution will not be televised.



Barcelona, Spain 🇪🇸 RISES against covid mandates#RESIST pic.twitter.com/3ojC8EVvE7