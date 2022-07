Războiul schimbă vieți – “Am fost complet umilită când partenerul meu m-a părăsit pentru o refugiată ucraineană după 10 ani de căsnicie”, spune femeia singură acum

Mămica părăsită al cărei partener a fugit cu o refugiată ucrainean la zece zile după ce s-a mutat cu cuplul, a dezvăluit că se simte „complet umilită”. Devastată, Lorna Garnett, 28 de ani, a obținut săptămâna aceasta un ordin de restricție împotriva fostului ei soț, Tony, 29 de ani, după ce acesta ar fi bombardat-o cu mesaje abuzive, notează The Sun.

Într-un interviu sfâșietor pentru sursa citată, ea povestește cum aventura lui cu Sofiia Karkadym, în vârstă de 22 ani, i-a dat viața peste cap.

Ea a declarat: „Nu mi-am imaginat niciodată că mi s-ar putea întâmpla așa ceva. Obișnuiam să fiu destul de sociabilă, dar acum nu-mi mai place să ies din casă. Lui Tony pare să-i placă atenția, dar eu nu o pot suporta. Mă simt umilită. Nimeni nu știe cu adevărat ce simt. După opt ani împreună, credeam că îl cunosc, dar nu era așa. Tot ce îmi doresc acum este liniște pentru a-mi reface viața alături de cele două fete ale noastre. Sper ca ordinul de restricție să îmi dea ofere această liniște. Nu-l voi împiedica niciodată să-și vadă copiii, vreau tot ce este mai bun pentru ei. Dar refuz să îi las să fie târâți în acest circ”.

Povestea lor a început în mai, când Tony i-a oferit Sofiiei un loc de cazare în casa lor din Bradford, în West Yorkshire. Aceasta a fugit din Ucraina de teama războiului.

Ea a călătorit mai întâi peste graniță în Polonia și apoi în Germania, unde a așteptat ca viza să fie aprobată de guvern.

Sofiia a luat apoi un zbor spre Manchester, de unde Tony a luat-o și a adus-o înapoi pentru a sta cu el, cu Lorna și cu cele două fiice ale lor.

Dar după doar două săptămâni petrecute sub același acoperiș, Lorna a devenit suspicioasă și i-a ordonat Sofiiei să plece – iar Tony și-a făcut bagajele pentru a merge cu ea. Mai târziu, Tony și-a cerut scuze pentru durerea pe care au provocat-o, dar a insistat: „Ne plănuim restul vieții împreună”.

El a adăugat: „Ucraina este la fel de mare ca și Marea Britanie și dacă am fi invadați am spera ca restul lumii să intervină pentru a ne ajuta. Asta este tot ce am vrut să fac, dar lucrurile au luat o întorsătură foarte neașteptată. Știam că nu puteam renunța la ea și dintr-o dată mi s-a părut că nu mai aveam nevoie de nimic, știam că asta îmi doresc. Nu ne-am propus niciodată să facem asta, nu a fost planificat și nu am vrut să rănim pe nimeni.”

Lorna a acuzat-o pe Sofiia că a pus ochii pe bărbatul ei și că i-a furat viața, dar femeia a insistat: „Nu sunt o femeie care distruge familii.”

Aproape 54.000 de refugiați din Ucraina au ajuns în Marea Britanie în cadrul programelor guvernamentale.

