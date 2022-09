Procuratura din New York i-a deschis proces fostului președinte Donald Trump

Procuratura statului New York a intentat proces, miercuri, împotriva fostului preşedinte Donald Trump şi a organizaţiei care administrează companiile familiei acestuia, formulând acuzaţii privind practici frauduloase referitoare la valoarea activelor.

Acţiunea judiciară a procurorului Letitia James îi vizează pe fostul preşedinte Donald Trump, Organizaţia Trump, pe trei dintre copiii adulţi ai fostului preşedinte, Donald Trump jr., Ivanka Trump şi Eric Trump, precum şi doi manageri ai companiilor familiei, Allen Weisselberg şi Jeffrey McConney.

Donald Trump şi-a „amplificat în mod fals valoarea activelor cu miliarde de dolari. Investigaţia a evidenţiat că Donald Trump s-a implicat în ani de practici ilegale pentru amplificarea activelor, în scopul indicerii în eroare a cetăţenilor statului New York”, a afirmat procurorul Letitia James, citată de agenţia The Associated Press, potrivit jurnalul.ro.

Procuratura din New York i-a intentat proces lui Donald Trump și organizației pe care o reprezintă, fiind suspectată de activități financiare frauduloase

Investigaţia vizează evaluările activelor Organizaţiei Trump, suspectată de „activităţi financiare frauduloase şi în sensul inducerii în eroare”. Concret, Organizaţia Trump, din care fac parte companiile deţinute de familia fostului preşedinte, este suspectată că a amplificat artificial valoarea activelor pentru a obţine credite şi poliţe de asigurare şi a redus valoarea activelor pentru a evita plata unor taxe.

Investigaţia nu are legătură cu descinderile agenţilor Biroului Federal de Investigaţii (FBI) la reşedinţa lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida.

FBI a găsit peste 11.000 de dosare guvernamentale în casa lui Trump din Florida

FBI a recuperat peste 11.000 de documente guvernamentale și fotografii în timpul percheziției din 8 august la proprietatea din Florida a fostului președinte Donald Trump, precum și 48 de dosare goale etichetate ca fiind „clasificate”, potrivit unor documente judiciare care au fost desecretizate vineri, scrie Reuters.

Desecretizarea de către judecătoarea districtuală Aileen Cannon din West Palm Beach a avut loc la o zi după ce aceasta a ascultat argumentele avocaților lui Trump și ale celor doi procurori de top ai Departamentului de Justiție pentru contrainformații cu privire la oportunitatea de a numi un expert special care să efectueze o analiză a privilegiilor materialelor confiscate la cererea lui Trump.

Cannon nu s-a pronunțat imediat cu privire la numirea unui expert special, dar a declarat că va fi de acord să desecretizeze două dosare depuse de Departamentul de Justiție.

