Prima ședință publică pentru Consiliul de Miniștri din Ucraina de la începutul războiului

Pentru prima dată de la declanşarea invaziei ruse, Consiliul de Miniștri din Ucraina s-a desfăşurat public marţi, a anunţat premierul Denis Şmigal, potrivit AFP.

„Astăzi, pentru prima dată de la începutul războiului, guvernul a avut o reuniune publică”, a precizat prim-ministrul pe Telegram.

„Majoritatea colegilor noştri miniştri lucrează la Kiev. Ceilalţi sunt în misiune în diferite regiuni”, a adăugat el, fără a face alte precizări.

„Ţara se întoarce la muncă”, a încheiat el, conform agerpres.ro.

Prima reuniune pentru Consiliul de Miniștri din Ucraina a avut loc marți, dar vor urma și altele pentru a se vedea că se acționează

Alte reuniuni între membri ai guvernului vor avea loc „din când în când” pentru ca „oamenii să vadă că noi acţionăm zilnic pentru a ne apropia victoria împreună”, se mai poate citi pe site-ul guvernului ucrainean.

La fel ca înainte de izbucnirea războiului la 24 februarie, Consiliul de Miniştri a fost deschis pentru media acreditate, iar lucrările sale au putut fi urmărite pe internet.

În vară Ucraina a găzduit un summit legat de situația din Crimeea

Capitala Ucrainei a gzăduit în 23 august 2021 44 de delegați străine la deschiderea summit-ului denumit „Platforma Crimeea”. Evenimentul a avut loc cu o zi înaintea aniversării a 30 de ani de independență a țării, fiind văzut și ca o mișcare de a-și recupera regiunea.

Premierul României, Florin Cîțu, a participat la summit-ul de la Kiev, „Platfroma Crimeea”, alături de mnistrul de externe Bogdan Aurescu. La eveniment s-au reîntâlnit 44 de delegații străine, inclusiv 14 șefi de stat. Astfel, membrii ai guvernelor și reprezentanți ai Uniunii Europene au devenit oficial fondatori ai „Platformei Crimeea”. State precum Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Slovacia, Ungaria, Moldova, Slovenia și Finlanda au fost reprezentate de președinți, în timp ce România, Georgia, Croația și Suedia și-au trimis prim-miniștrii la întâlnirea cu oficialii ucrainiei. De asemenea, la întâlnire a participat și președintele Consiliului European, Charles Michel, dar și Valdis Dombrovskis, reprezentantul Comsiei Europene. Summit-ul organizat la Kiev a avut în prim-plan deschiderea Platformei Crimeea, care reprezintă un mecanism internaţional de consultare şi comunicare iniţiat de Kiev, al cărui scop pe termen lung este să obțină peninsula înapoi, care se află sub ocupația Rusia încă din anul 2014. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat în luna februarie a acestui an că va organiza un summit internațional pentru a obține sprijin din partea cât mai multor țări pentru a reuși să elibereze Crimeea de sub conducerea lui Vladimir Putin. În același timp, autoritățile proruse au descris această întâlnire drept un „nonsens”.

