Președintele Biden aprobă vânzarea de avioane F-16 către Turcia, drept răspuns la cererea primită din partea guvernului de la Ankara.

Cererea Turciei era veche, dar decizia Statelor Unite de a o accepta a fost anunțată după ce Turcia a acceptat primirea în NATO a Suediei și a Finlandei. SUA au insistat pe lângă regimul Erdogan pentru a renunța să blocheze intrarea celor două țări nordice în Alianța Atlantică.

Decizia președintelui SUA în favoarea cererii Turciei a fost explicat de o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „Punctul nostru de vedere este foate limpede. Am discutat această chestiune. Președintele Biden susține cererea Turciei”, a precizat reprezentanta Casei Albe.

„Avem nevoie să vindem aceste avioane Turciei și să le modernizăm pe cele existente. Orice altă decizie ar fi în defavoarea Statelor Unite”, este punctul de vedere transmis de președintele Biden. Turcia este vechi membru NATO, iar interesul SUA de a strânge relațiile militare cu Turcia a sporit după ce Rusia a atacat Ucraina, iar Marea Neagră a devenit un teatru de război. Anterior declanșării acestui război, Turcia avea o relație foarte bună și cu Rusia, ceea ce producea îngrijorarea celorlalți membri ai NATO. Turcia avea în vedere chiar cumpărarea de armament din Rusia.

Aeronavele de luptă F-16 sunt produse de compania americană Lockheed Martin.

Turcia va primi 40 de avioane F-16 noi

Turcia solicitase Statelor Unite, în anul 2021, să-i livreze 40 de avioane F-16, precum și 80 de seturi de componente pentru modernizarea avioanelor pe care deja le deținea. Un asemenea avion îi fusese prezentat, în Turcia, și președintelui Traian Băsescu, în anul 2014.

Mult după aceea, Forțele Aeriene Române au început să primească în dotare avioane de acest tip. România are acum o escadrilă operațională de F-16, formată din 17 aeronave. Aceste aparate au fost cumpărate, second hand, din Portugalia. Escadrila are baza pe aerodromul Fetești.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!