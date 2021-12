Peste 70% dintre copiii din țările sărace nu pot citi un text din cauza educației online

UNESCO și UNICEF avertizează că aproximativ 70% dintre copiii din țările sărace nu știu să citească sau nu pot înțelege un text simplu, în urma educației online. De vină este pandemia de Covid-19, care a paralizat învățământul.

Efectele pandemiei de Covid-19 se revăd din ce în ce mai mult și sunt mai puternice decât estimările inițiale. Banca Mondială, UNICEF și UNESCO au transmis un raport îngrijorător, potrivit căruia aproximativ 70% dintre copiii din țările sărace ar ajunge să nu poată citi sau să înțeleagă un text simplu.

În ţările cu venituri mici şi medii, procentul copiilor care nu sunt în stare să citească până la vârsta de 10 ani, care era deja de peste 50% înainte de pandemie, ar putea ajunge rapid la aproape 70%. Motivul constă în decizia de a închide școlile pentru a limita răspândirea coronavirusului. De asemenea, experții susțin că generaţia tinerilor care urmează în prezent diverse forme de învăţământ riscă să piardă aproape 17.000 de miliarde de dolari din venituri. Suma reprezintă aproximativ 14% din PIB-ul global actual şi este mai mare decât cele 10.000 de miliarde de dolari estimate în 2020, notează Tylaz.

Jaime Saavedra, responsabil pe probleme de educaţie în cadrul Băncii Mondiale, a declarat că sistemele de învățământ din întreaga lume au avut de suferit enorm din cauza crizei Covid. Milioane de copii s-au confruntat cu problemele generate de școala online, iar în foarte multe regiuni aceasta a fost inexistentă.

Criza Covid a scos în evidență diferențele dintre sistemele de învățământ. În țările sărace, cei mai afectați au fost elevii care provin din familii cu venituri extrem de mici, cei cu dizabilităţi sau pe cei mai mici, subliniază raportul. Ba mai mult, s-a constata că fetele au avut de suferit mai mult în privința educației de acasă, „pregătirea lor fiind restricţionată de anumite norme sociale, competenţe digitale limitate şi o lipsă de acces la echipamente”.

În perioada de vârf a închiderii școlilor în aprilie anul trecut, 94% dintre elevi nu erau școlari, potrivit Băncii Mondiale. „Nivelul de pierdere a cunoştinţelor este inacceptabil din punct de vedere moral. Poate avea efecte devastatoare asupra productivităţii, veniturilor şi bunăstării acestei generaţii de copii şi tineri, familiilor acestora şi economiilor din întreaga lume”, a adăugat Jaime Saavedra.

Potrivit unui raport publicat de The Guardian, 11,5 milioane de copii cu vârsta de 10 ani sunt incapabili să citească, ca urmare directă a impactului asupra educației al pandemiei de Covid. Potrivit Campaniei anti-sărăcie One, care a analizat cifrele, mărirea inegalităților educaționale din cauza Covid se arată printr-o creștere cu 17% a numărului de copii care nu vor învăța deloc să citească, față de anul precedent.

Campania a convocat o reuniune a G7 la sfârșitul lunii martie pentru a se angaja să investească 5 miliarde de dolari (3,5 miliarde de lire sterline) în finanțarea inițiativelor educaționale. „Când copiii nu pot citi până la vârsta de 10 ani, acest lucru are un efect secundar asupra întregii lor educații, având un impact asupra capacității lor de a învăța, de a câștiga, de a începe afaceri. Acest potențial pierdut nu doar dăunează vieților, ci împiedică economii întregi să crească”, a spus directorul executiv al campaniei, David McNair.

The One Campaign a spus că 40% dintre copiii cei mai expuși riscului de a renunța la școală sunt din Africa subsahariană. Ba mai mult, 20 de milioane de copiii nu se vor mai întoarce în clase, cel mai probabil, chiar și atunci când sistemul educațional funcționează din nou pe deplin. În timp ce alte țări au profitat de oportunitatea pentru a relua cursurile în persoană, Filipine a rămas în urmă. După 20 de luni de măsuri de prevenire a pandemiei, care se ridică la una dintre cele mai lungi blocaje din lume, doar 5.000 de elevi, din puțin peste 100 de școli publice, au primit permisiunea să se întoarcă la clasă într-un program de probă de două luni

Deși guvernele au implementat măsuri excepționale de ajutor pentru a face față pandemiei, mai puțin de 3% din aceste fonduri au fost alocate educației, deplâng organizațiile internaționale într-un comunicat de presă. One Campaign a făcut apel la G7 să se angajeze să se asigure că 40 de milioane de fete pot merge la școală până în 2025. Campania a cerut, de asemenea, miniștrilor de finanțe din G20 să sprijine țările cu venituri mai mici și să întârzie plățile pentru serviciul datoriei care ar putea reduce cheltuielile pentru educație.

De asemenea, a cerut țărilor să-și limiteze propriile cheltuieli pentru educație. Specialiștii atrag atenția și spun că dacă nu se iau măsuri, aproximativ 750 de milioane de copii vor fi privați de literatura de bază până în 2030.