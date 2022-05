Israelul, indignat de afirmația lui Serghei Lavrov care a spus că Hitler a fost evreu

Israelul a reacționat cu furie după ce ministrul rus de externe a afirmat că liderul nazist Adolf Hitler „avea sânge evreiesc”, scrie BBC.

Serghei Lavrov a făcut aceste comentarii pentru a încerca să justifice faptul că Rusia a descris Ucraina ca fiind „nazistă”, în ciuda faptului că președintele său este evreu.

Ministerul de Externe al Israelului l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru „clarificări” și și-a cerut scuze.

Germania nazistă a ucis șase milioane de evrei în Holocaustul din al Doilea Război Mondial.

Dl Lavrov a făcut aceste remarci într-un interviu acordat duminică în cadrul programului de televiziune italian Zona Bianca, la câteva zile după ce Israelul a marcat Ziua de comemorare a Holocaustului, una dintre cele mai solemne ocazii din calendarul israelian.

Întrebat cum poate Rusia să afirme că luptă pentru „deznazitizarea” Ucrainei, în condițiile în care președintele Volodymyr Zelenski yeste el însuși evreu, dl Lavrov a răspuns:

„S-ar putea să mă înșel, dar și Hitler avea sânge evreiesc. Faptul că Zelenski este evreu nu înseamnă absolut nimic. Înțelepții evrei spun că cei mai înfocați antisemiți sunt de obicei evrei”.

Declarația ministrului a fost întâmpinată cu indignare în tot spectrul politic din Israel.

Premierul israelian Naftali Bennett a declarat: „Astfel de minciuni sunt menite să îi învinovățească pe evreii înșiși pentru cele mai teribile crime din istorie și astfel să îi elibereze pe asupritorii evreilor de responsabilitatea lor. Niciun război din zilele noastre nu este Holocaustul sau nu seamănă cu Holocaustul”.

Ministrul israelian de externe Yair Lapid a reacționat cu furie, calificând cuvintele dlui Lavrov drept „de neiertat”.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism. — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 2, 2022

Dl Lavrov a fost condamnat și de șeful memorialului Holocaustului Yad Vashem din Israel, Dani Dayan.

„Cele mai multe dintre remarcile sale sunt absurde, delirante, periculoase și merită orice condamnare”, a scris acesta pe Twitter. „Lavrov se ocupă de inversarea Holocaustului: transformarea victimelor în criminali, pe baza promovării unei afirmații complet nefondate că Hitler ar fi avut origini evreiești”.

Jon Donnison, de la BBC din Ierusalim, spune că puterea reacției reflectă cât de profund ofensatoare și inconștientă va fi comentariul dlui Lavrov pentru evreii din Israel și din întreaga lume. În ultimele luni, Israelul, care are o populație rusă numeroasă, a încercat uneori să acționeze ca un mediator între Rusia și Ucraina.

Dar, spune el, guvernul israelian s-a confruntat cu unele critici pentru că nu a adoptat o linie suficient de dură cu președintele Putin. Comentariile dlui Lavrov vor testa relațiile Israelului cu Rusia și, deși ofensatoare pentru mulți, ele reflectă o narațiune comună printre susținătorii Kremlinului, adaugă corespondentul nostru.

Timp de decenii au existat afirmații nedovedite potrivit cărora bunicul patern neidentificat al lui Hitler ar fi fost evreu, alimentate de o afirmație a avocatului lui Hitler, Hans Frank.

În cartea sa de memorii, publicată în 1953, Frank a declarat că a fost instruit de Hitler să investigheze zvonurile conform cărora el ar avea strămoși evrei. Frank a declarat că a descoperit dovezi că bunicul lui Hitler era într-adevăr evreu – deși afirmația, care a câștigat teren în rândul adepților teoriei conspirației, a fost tratată cu scepticism de istoricii tradiționali.

Rusia a declarat în repetate rânduri că unul dintre obiectivele sale în războiul împotriva Ucrainei este ceea ce numește „de-nazificarea” țării, făcând afirmația nefondată că guvernul său este impregnat de ideologia nazistă.

Israelul, care are relații strânse atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, s-a aflat în fruntea eforturilor internaționale de mediere a conflictului.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!