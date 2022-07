Încă 1 miliard de euro ajutor pentru Ucraina de la UE

Miniștrii europeni au aprobat marți o propunere a Comisiei de a acorda Ucrainei o asistență suplimentară de 1 miliard de euro.

Noua asistență macrofinanciară (AMF) se adaugă celor 1,2 miliarde de euro deja acordate la începutul acestui an și va fi acordată sub forma unui împrumut pe termen lung, scrie Euronews.

Aceasta este menită să răspundă nevoilor de finanțare imediate și cele mai urgente ale Ucrainei și să garanteze că statul ucrainean poate continua să își îndeplinească cele mai importante funcții.

Zbyněk Stanjura, ministrul de finanțe al Cehiei, care deține în prezent președinția semestrială rotativă a Consiliului European, a declarat că „ajutorul material și financiar nu este o opțiune, ci datoria noastră”.

„Prin urmare, sunt foarte mulțumit că am accelerat decizia de a oferi asistență macrofinanciară în valoare de 1 miliard de euro”, a adăugat el.

UE va strânge banii prin intermediul piețelor internaționale de capital cu o scadență lungă și îi va transfera Ucrainei în aceleași condiții. De asemenea, Bruxelles va acoperi costurile dobânzilor și va susține împrumutul cu fonduri de la bugetul său.

Decizia luată de miniștrii de finanțe în cadrul reuniunii Ecofin de la Bruxelles a fost salutată de președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, care a declarat că banii ar trebui să fie transferați Ucrainei „în această lună”.

Fondurile ar trebui să reprezinte prima tranșă a unui pachet de 9 miliarde de euro pentru AMF propus de Comisie în luna mai și aprobat de liderii UE în cadrul unui summit al Consiliului de la sfârșitul lunii iunie.

Însă, se pare că Germania blochează pachetul, argumentând împotriva acordării de împrumuturi cu bani obținuți de pe piețele internaționale, lucru pe care UE a început să îl facă în mod colectiv doar ca răspuns la pandemia COVID-19.

În schimb, Berlinul solicită ca blocul comunitar să acorde granturi țării devastate de război, iar luna trecută a semnat un acord pentru a oferi Kievului granturi în valoare de 1 miliard de euro.

The EU’s next tranche of financial support for Ukraine is on its way.



This €1 billion will strengthen the State in a crucial phase.



With today’s green light by the Council, the money should reach Ukraine still this month.



We stand with Ukraine – now and in the long-run. https://t.co/MU3SEFASZS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2022

