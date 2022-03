Rusia își vrea înapoi capodoperele de artă împrumutate muzeelor din Italia

Rusia caută returnarea imediată a operelor de artă extrem de valoroase împrumutate în prezent Italiei, deoarece repercusiunile invaziei Ucrainei și a sancțiunilor internaționale au un impact asupra lumii culturale.

Muzeul Hermitage din Sankt Petersburg a cerut restituirea, până la sfârșitul acestei luni, a lucrărilor împrumutate pentru expoziții la Palazzo Reale și Gallerie d’Italia din Milano. Expoziția Grand Tour: Dream of Italy from Venice to Pompeii, care se desfășoară la Gallerie d’Italia până pe 27 martie, a fost organizată în colaborare cu Hermitage și conține mai multe piese din muzeul rus, printre care Cupidonul înaripat al lui Canova.

Rusia își operele de artă înapoi din străinătate

Palazzo Reale găzduiește în prezent o expoziție dedicată maestrului venețian, intitulată Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano, care include Tânăra cu pălărie de pene pe care Hermitage o vrea înapoi.

Spectacolul s-a deschis la sfârșitul lunii februarie și este programat să se încheie în iunie. Hermitage caută, de asemenea, returnarea unui Picasso de la Fondazione Fendi din Roma, relatează ziarul italian La Stampa.

Tânăra femeie a lui Picasso, care a fost pictată în 1909 și nu a mai fost niciodată expusă în Italia, trebuia să rămână expusă până pe 15 mai.

„Conform deciziei ministerului rus al culturii, toate împrumuturile restante trebuie returnate din străinătate în Rusia” iar „Ermitajul este un muzeu de stat care depinde de ministerul culturii”.

Acest lucru a declarat directorul Hermitage, Mihail Piotrovsy, într-o scrisoare trimisă luni seară directorului Palazzo Reale Domenico Piraina și președintelui Skira editore (editorul care a organizat emisiunea Titian), Massimo Vitta Zelman.

„Solicitarea este de a pregăti ambalajul și expedierea. Agentul nostru de transport se va ocupa de toate aranjamentele necesare” – a scris Piotrovsky – „Înțeleg pe deplin că această decizie vă va provoca o mare nemulțumire și neplăceri și sper să vă înțelegeți.”

Ministrul italian al Culturii Dario Franceschini, ca răspuns la întrebările reporterilor de marți, a declarat că ministerul său „nu are competență în acest sens, sunt două expoziții organizate de municipalitatea din Milano și Gallerie d’Italia. Totuși mi se pare clar că atunci când un proprietar le cere returnarea lucrărilor, acestea trebuie returnate”.

În ultimele zile, Italia a luat măsuri pentru a sechestra bunuri, inclusiv super iahturi, aparținând oligarhilor cu legături strânse cu președintele rus.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!