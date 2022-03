Revoltă în Belarus. Șeful armatei a demisionat

Șeful Statului Major al Belarusului i-a raportat ministrului Apărării din Belarus că nu poate termina formarea batalioanelor și și-a depus demisia.

„Din cauza refuzului masiv de a participa la ostilități… armata belarusă nu are capacitatea de a dota niciun grup de batalioane”, se arată în documentul respectiv.

Chief of the General Staff of Belarus has resigned. He commented: "Due to the mass refusal to take part in hostilities…Belarusian army does not have the ability to staff any battalion group."

Reported by former Deputy Defense Minister of Ukraine Nosov