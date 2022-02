Proteste de amploare pe tot globul, împotriva Rusiei – VIDEO /Update

Zeci de mii de oameni sunt în stradă la Berlin, iar alte zeci de milioane din toată lumea îi cer lui Vladimir Putin să-și retragă armata de pe teritoriul Ucrainei.

Update, ora 15.15: Proteste sunt și la Madrid în acest moment.

"Putin, fascist, great terrorist", sounds from Madrid. Protest against the war in Ukraine "Putin, fascist, great terrorist", sounds from Madrid. Protest against the war in Ukraine pic.twitter.com/7APNmwsGFI https://t.co/7APNmwsGFI https://t.co/4DRCNNqc3A

Update, 15.10: Proteste sunt și pe străzile din Minsk, capitala Belarus.

As the Belarus dictatorship might actively join the Russian army's invasion of #Ukraine, Misnk is marching against war. Demonstrators massively showed their courage against Lukashenka in 2020: expect more protests, more than in #Russia. https://t.co/5JYZ8LC9CX