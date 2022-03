Forța de Răspuns a NATO sosește „astăzi” în România, anunță Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Liderul NATO a făcut acest anunț marți, 1 martie, cu prilejul unei vizite în Polonia.

„Am crescut prezența pe Flancul Estic”, a precizat, marți, secretarul general al NATO. Cu privire la forțele trimise în România, Jens Stoltenberg nu a oferit alte detalii.

Forța de Răspuns a NATO (NRF) este unitatea cu termen scurt de desfășurare a Alianței Atlantice. Din cadrul NRF va sosi în România un batalion sub comandă franceză. Din batalionul trimis în România vor face parte și militari belgieni. În această unitate, Franța are 500 de oameni iar Belgia are 300 de oameni.

