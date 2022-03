Explozie devastatoare la Harkov. Clădire guvernamentală, lovită de o rachetă rusească

Explozie devastatoare la Harkov! Noi imagini dramatice au fost surprinse în Piața Libertății din orașul Harkov, unde o rachetă a lovit o clădire guvernamentală. Momentul a fost filmat de o cameră de supraveghere aflată în zonă, iar imaginile au făcut înconjurul lumii.

În înregistrarea postată pe Telegram de canalul media Nexta se vede cum o rachetă lovește clădirea aflată în Piața Libertății.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI