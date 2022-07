Boris Johnson îl concediază pe „șarpele” Michael Gove, în timp ce conservatorii îl îndeamnă pe premier să demisioneze

Michael Gove a fost demis de Boris Johnson din funcția de secretar pentru Nivelare, Locuințe și Comunități.

Aproximativ 45 de parlamentari au renunțat acum la funcțiile lor în guvernul condus de Johnson.

Aceasta, după ce zeci de parlamentari și-au retras public sprijinul.

Gove ar fi fost demis printr-un apel telefonic în jurul orei 21:15, scrie presa britanică.

Aliații lui Johnson susțin că dl Gove a transmis presei că i-a cerut primului ministru să demisioneze în această dimineață.

El a fost asemănat cu un „șarpe” de susținătorii lui Johnson.

Miercuri seara târziu, Suella Braverman și-a, într-o emisiune de televiziune, anunțat oferta de conducere.

Simon Hart, secretarul galez, a demisionat miercuri seara, afirmând că vrea să-l ajute pe domnul Johnson să „întoarcă nava”, dar a fost „depășit sensul” ca acest lucru să se întâmple.

Brandon Lewis a demisionat din funcția de secretar al Irlandei de Nord, după ce l-a avertizat pe Boris Johnson că mandatul său de premier este acum „depășit de punctul fără întoarcere” joi dimineață.

Într-o scrisoare de demisie postată pe Twitter, domnul Lewis a spus că „nu poate sacrifica integritatea mea personală pentru a apăra lucrurile așa cum stau acum”.

El i-a spus domnului Johnson: „Ți-am oferit, ție și celor din jur, beneficiul îndoielii. Am ieșit și am apărat acest guvern atât în ​​public, cât și în privat. Cu toate acestea, am depășit punctul de neîntoarcere”.

Demisia lui Lewis vine după ce Simon Hart a părăsit aseară din Cabinet, când a renunțat la funcția de secretar al Țării Galilor, alăturându-se lui Rishi Sunak și Sajid Javid în exod.

Miniștrii cabinetului l-au îndemnat aseară pe Johnson să demisioneze, dar el a sfidat apelurile lor și intenționează să lupte în locul 10.

