Cleopatra Stratan și Edward Sanda au dat faliment?

Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, au dat drumul aproximativ în urmă cu 2 ani la o afacere în domeniul modei, fiind plini de entuziasm în acea perioadă.

Cu toate acestea, proiectul lor nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, cerând mult timp și energie, resurse pe care cei doi artiști nu le aveau la dispoziție.

Cei doi au dezvăluit pentru ciao.ro că afacerea lor în domeniul fashion nu a avut succes, așa că s-au reorientat către muzică, unde au avut parte de succese notabile.

Întrebați cum le merge afacerea, cei doi au răspuns:

Da, am avut o colecție de haine. Nu mai avem colecția de haine, a fost așa să zicem o probă, ceva pe care noi am vrut să-l facem. Se pare că a fost mai mult sau mai puțin… E greu, e foarte greu. E greu cu hainele. Cumva ne-am băgat pe o zonă, pe care nu o cunoaștem atât de bine și am zis totuși să ne ocupăm de businessul nostru care este muzica până la urmă. Asta a fost așa ca o idee. Facem ce facem și tot la muzică ne întoarcem. Asta o facem cel mai bine. Asta ne iese, ce să facem!,

a declarat cuplul.