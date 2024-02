GALERIE FOTO. Soția lui Mahrez nu mai rezistă în Arabia Saudită

Taylor Ward, soția fotbalistului algerian Riyad Mahrez, a recunoscut în fața prietenelor sale că va arăta ca „cea mai mare vagaboandă” din cauza restricțiilor vestimentare din Arabia Saudită.

Fotomodelul britanic a trecut prin multe schimbări în ultimul an, fiind nevoită să părăsească orașul Manchester, unde a trăit toată viața, pentru a se muta în Orientul Mijlociu, după ce soțul Riyad Mahrez a ales petrodolarii formației saudite Al-Ahli. După 10 sezoane petrecute în Premier League, fostul star al lui Manchester City a făcut pasul către Saudi Pro League, pentru un salariu anual de 40 de milioane de euro.

Mutarea a fost un șoc pentru britanica de 26 de ani, care a făcut mărturisiri emoționante în documentarul „Married To The Game”, care rulează pe Amazon Prime și le are drept protagoniste pe soțiile mai multor fotbaliști celebri.

Camerele de luat vederi au surprins-o pe Taylor făcând în grabă bagajele familiei sale, în timp ce le spunea prietenelor despre regulile stricte din Arabia Saudită privind vestimentația femeilor: „Fără gene, fără unghii. Doamne, voi arăta ca cea mai mare vagaboandă când mă voi întoarce acasă, nici măcar nu mă veți recunoaște”.

Șocul cultural a făcut-o pe blondină să lăcrimeze, atunci când a rememorat momentul în care a aflat că piscina hotelului în care locuiește este rezervată exclusiv bărbaților. „Am sunat la hotel pentru a întreba: ‘Vin cu copilul meu, cu ce se îmbracă oamenii în jurul piscinei?’. Știu că acolo este mult mai conservator și că trebuie să te îmbraci într-un anumit fel. Am spus: ‘Vreau doar să verific când vin cu un bebeluș, care este cel mai bun lucru pe care să îl port? Trebuie să port ceva acoperit dacă intru în apă?’. Ei au spus: ‘Oh, nu, îmi pare rău, este doar o piscină pentru bărbați, este doar o piscină pentru domni’”.

„Simt că este atât de greu, sunt momente în care nu mai pot, pur și simplu nu-mi place stilul de viață din Arabia Saudită”, a mărturisit aceasta.

Taylor și Mahrez s-au căsătorit anul trecut, după ce se logodiseră în 2022. Înainte de a deveni soția algerianului, Taylor a avut o relație cu Sergio „Kun” Aguero, care la acea vreme era coleg cu Riyad Mahrez la Manchester City.

Taylor Ward este nimeni alta decât fiica lui Ashley Ward, fostul fotbalist de la Norwich, Derby County, Barnsley, Blackburn Rovers sau Bradford. De asemenea, mama sa, Dawn, este o personalitate TV respectată în Anglia.

