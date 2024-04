Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat marţi că prezenţa Gabrielei Firea pe lista de candidaţi la europarlamentare reprezintă pentru el un motiv în plus de a vota alianţa PSD-PNL, potrivit agerpres.ro.

Prezent la conferinţa de alegeri a Organizaţiei PSD Bucureşti, Negoiţă a afirmat că a învăţat de la Gabriela Firea “tenacitatea şi forţa de a trece peste obstacole”, în timp ce la Marcel Ciolacu a remarcat “capacitatea” de a menţine alianţa şi de a-şi respecta angajamentele.

“De la preşedintele, premierul nostru, Marcel Ciolacu, am învăţat foarte multe: capacitatea asta de a ţine această alianţă (…) atât de complicată. Nu am cum să nu învăţ din asta. Eu mă uit cu atenţie, încerc să învăţ. Nu e uşor. Din afară, din tribună, golurile se dau uşor. Din teren lucrurile sunt mai dificile. Capacitatea de a-şi respecta angajamentele – am învăţat de la Marcel Ciolacu chestiunile astea. (…) De la Gabi Firea am învăţat foarte mult. Tenacitatea, forţa de a trece peste obstacole, capacitatea de a merge mai departe, de a strânge din dinţi când ţi-e greu şi să nu abandonezi. Am învăţat de la Gabi Firea. Gabi Firea este un motiv în plus, puternic, pentru care eu votez alianţa PSD-PNL, pentru că sunt mândru să fim reprezentaţi de un europarlamentar ca Gabi Firea”, a spus Negoiţă.

Pe de altă parte, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, s-a arătat deranjat de afirmaţiile făcute de europarlamentarul Rareş Bogdan la Buzău în ce priveşte eficienţa administraţiilor de dreapta, comparativ cu cele social-democrate.

“Venind pe drum, am avut timp să citesc, să mă uit prin presă, să văd ştirile. Ce ne spunea colegul nostru de coaliţie, Rareş Bogdan, la un eveniment de lansare a candidaţilor, în judeţul Buzău. Ne spunea Rareş Bogdan următorul lucru, care m-a deranjat foarte tare, foarte supărat sunt. Spunea că acolo unde sunt administraţii liberale curge lapte şi miere – cred că mot a mot încerc să reproduc – şi unde sunt administraţii socialiste, sunt deficitare, cu foarte puţine excepţii”, a spus Paul Stănescu.

El a subliniat că în Bucureşti, PSD are o susţinere de peste 30% din partea electoratului, în timp ce liberalii au mai puţin de 15%, deşi s-au aflat în conducerea administraţiei locale.

“Cel mai bun exemplu e Bucureştiul, care e capitala României. De aici se dă ora exactă. În Bucureşti, după o administraţie PSD 2016-2020, care a fost o administraţie bună, PSD astăzi, în toate studiile sociologice, are peste 30%. Din 2020, până în 2024, actualul primar general a fost susţinut de USR şi PNL, nu de altcineva. Mai mult, majoritatea consiliilor au fost USR-PNL. Chiar la Primăria Generală, cred că mai sunt câteva luni de când nu mai este majoritate PNL-USR. Păi eu le spun la colegii noştri liberali – poate sunt răutăcios, dar m-am supărat foarte tare – ei în Bucureşti, după patru ani de zile, acum, au sub 15%. Noi, după patru ani care au trecut, avem 30 şi ceva la sută. Oare cine ştie să administreze mai bine o unitate administrativ-teritorială? Cei de dreapta sau cei de stânga?”, a întrebat Stănescu.

