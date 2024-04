Pe Instagram, Anouchka Delon a împărtășit o poză cu tatăl ei, Alain Delon, și a menționat că a făcut acest lucru cu consimțământul acestuia. Actorul în vârstă de 88 de ani a fost recent pus sub tutelă consolidată, o schimbare importantă în viața sa.

“Vineri dimineaţă am făcut o fotografie cu tatăl meu. Doar pentru mine. Un suvenir din timpul petrecut împreună. Faptul că am luat micul dejun cu el îmi dă o recunoştinţă infinită. Un moment unic de blândeţe. Mi s-a părut că era chipeş. Cu ochii lui veşnic albaştri, vii, luptători, care îmi dădeau o forţă inimaginabilă. Propriul meu nemuritor. I-am arătat fotografia şi i s-a părut frumoasă, atât de frumoasă încât l-am întrebat dacă pot să o împărtăşesc cu voi, publicul său care ţine la el. Aşa că, cu acordul său, am publicat-o. Iar răspunsul lui la îngrijorările voastre este <nu vă faceţi griji>”, a scris Anouchka Delon, în descrierea postării.

Dispute între copiii lui Alain Delon

De la începutul acestui an, pe măsură ce starea de sănătate a lui Alain Delon a cunoscut o deteriorare tot mai pronunțată, cei trei copii ai săi s-au găsit în mijlocul unui conflict deschis, atât în instanță, cât și în mass-media. Excluderea din peisaj a lui Hiromi Rollin, care susținea că este partenera lui Alain Delon, a adâncit și mai mult ruptura între copiii celebrului actor. Aceștia nu au reușit să ajungă la un acord în privința locului unde tatăl lor ar trebui să își petreacă zilele – fie la Douchy, în regiunea Loiret, fie în Elveția – sau cu privire la tratamentul medical pe care ar trebui să-l urmeze. În timp ce Anthony susține că Alain Delon ar trebui să rămână în Douchy, unde locuiește el, Anouchka insistă ca tatăl lor să fie tratat în Elveția, unde își are reședința ea.

La începutul lunii aprilie, tribunalul din Montargis a intervenit pentru a proteja interesele și bunurile lui Alain Delon, hotărând să-l plaseze sub tutela consolidată a unei autorități, în încercarea de a pune capăt disputelor familiale și de a asigura îngrijirea corespunzătoare a celebrului actor.

Vedeta franceză Alain Delon, sub tutelă consolidată

La începutul acestei luni, Alain Delon a fost plasat sub tutelă legală consolidată, scrie France24.

“Asta înseamnă că nu mai este total liber să își gestioneze bunurile sau să ia decizii, ceea ce permite gestionarea anumitor aspecte medicale care îl privesc”, a declarat o sură pentru France24.

Nivelul special de tutelă care a fost dispus înseamnă, de obicei, că un tutore gestionează contul bancar și cheltuielile unei persoane.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!