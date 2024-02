Un arsenal impresionant de arme de asalt și tir sportiv au fost confiscate în urma unei percheziții pe una din proprietățile lui Alain Delon, potrivit adevarul.ro.

Nu mai puțin de 72 de arme de foc şi peste 3.000 de cartuşe au fost confiscate, săptămâna trecută, de la domiciliul lui său din departamentul Douchy-Montcorbon, Loara Mică.

Aflat sub protecție judiciară, în urma acuzațiilor din cercul intim, familie și cunoscuți, cum că i s-ar pregăti asasinarea discretă pentru dobândirea moștenirii, Delon, aflat într-o stare de decrepitudine severă, la 88 de ani, ”nu beneficia de nicio autorizaţie care să-i permită să deţină vreo armă de foc”, anunţă marţi într-un comunicat procurorul Republicii din Montargis, Jean Cédric Gaux, relatează AFP.

Proprietatea, scotocită de judecătorul de tutelă



Percheziţia a avut loc joi, în urma semnalării judecătorului de tutelă, la 8 februarie, a faptului că mandatarul însărcinat cu protecţia judiciară a lui Alain Delon a constatat, în timpul unei vizite, că actorul deţinea o armă de foc, precizează procurorul.

Şaptezeci şi două de arme de foc, unele de ”categoria A” – din care fac parte unele arme de foc şi materiale de război – şi ”categoria B” – arme de tir sportiv şi în caz de risc profesional – şi peste 3.000 de cartuşe au fost confiscate, precizează procurorul, care confirmă şi precizează dezvăluiri ale cotidianului Le Parisien.

Poligon clandestin și parc de distracție

Totodată ”s-a constatat exitenţa unui poligon de tragere pe proprietate” în timpul percheziţiei, precizează magistratul. O anchetă cu privire la o depozitare ilegală de armament, achiziţie şi deţinere ilegală de arme de categoria A, B şi C a fost deschisă, anunţă Jean Cédric Gaux.

Justiţia a desemnat un mandatar judiciar însărcinat să-l asiste pe Alain Delon în monitorizarea sa medicală, aflată în centrul unui conflict între cei trei copii ai actorului.

Sub tutelă judiciară la senectute

Alain Delon a fost plasat sub protecţie judiciară de un judecător de protecţie. Anterior, acesta era cunoscut sub numele de judecător de tutelă.

Sistemul de protecţie al justiţiei franceze prevede că persoana în cauză se poate ocupa singură de o serie de documente, cu excepţia celor mai importante, de ordin financiar. Acestea vor fi încredinţate unui mandatar desemnat.

Astfel, averea lui Alain Delon (proprietăți imobile și alte bunuri) a fost plasată sub controlul strict al unui mandatar.

De asemenea, mandatarul are misiunea să-l ajute pe Alain Delon în ceea ce priveşte îngrijirea medicală şi alegerea doctorilor.

„Alain Deloc suferă de comorbidități majore”

Un raport medical care privește starea de sănătate a lui Alain Delon, datat 13 octombrie 2023 și publicat recent de cotidianul Le Parisien, îl descrie pe marele actor ca „suferind de comorbidități majore și tulburări acute”.

Acest raport a provocat o adevărată criză în familia Delon. Copiii actorului, Anouchka, Alain-Fabien și Anthony, au ieșit în presă în numeroase rânduri, certându-se pe marginea concluziilor unui medic generalist cu privire la starea de sănătate a tatălui lor. Se pare că medicul și-a prezentat raportul anchetatorilor în 13 octombrie, dar concluziile sale au la bază doar o analiză a dosarelor medicale ale lui Alain Delon, nicidecum vreo consultație a actorului, după cum a scris și Le Figaro.

În raportul său, acest medic generalist și expert juridic înregistrat la Curtea de Apel din Orléans afirmă că Alain Delon „suferă de comorbidități importante, de patologii cronice active și de tulburări acute relevante și invalidante. „Această afecțiune este de natură totală, directă și certă, astfel încât îl face pe domnul Alain Delon vulnerabil atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic. Starea de sănătate s-a deteriorat în ultimii patru ani.

Cauza deteriorării ar fi fost „probleme cognitive de natură vasculară agravate de accidente vasculare cerebrale și completate de probleme cognitive de natură degenerativă.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!