Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, afirmă că a constatat în societate „frică” în urma primului tur de scrutin, având în vedere că în al doilea tur al prezidenţialelor a intrat Călin Georgescu, transmite Observator Antena 1.

”E cel mai greu moment de după 1989, pentru că ţara noastră parcă s-ar pregăti cumva cu toţi boţii şi cu toată manipularea rusească să fie pusă pe tava Rusiei. Şi este îngrijorător ce se întâmplă, dar noi, uniţi, putem învinge”, susţine Lasconi, arătând că ”România nu este de vânzare şi nici de dat cadou Rusiei”.

Elena Lasconi a susţinut că după alegerile prezidenţiale din 24 noiembrie i-au ”plâns oameni în braţe”. Ea a făcut apel la cam şi fermitate în vederea celui de-al doilea tur al scrutinului pentru funcţia supremă în stat.

Lasconi: E cel mai greu moment de după 1989

”Nimeni nu o să-şi permită să atace România”

”Eu cred că în momentele grele în viaţă, în momentele critice, nu trebuie să îngenunchezi. Trebuie să stai drept, să-ţi păstrezi calmul şi să iei decizii înţelepte. Eu am văzut oameni speriaţi, am fost printre oameni, eu sunt printre oameni în fiecare zi şi răspund şi presei, ceea ce nu se poate spune despre contracandidatul meu. E cel mai greu moment de după 1989, pentru că ţara noastră parcă s-ar pregăti cumva cu toţi boţii şi cu toată manipularea rusească să fie pusă pe tava Rusiei. Şi este îngrijorător ce se întâmplă, dar noi, uniţi, putem învinge. Am reuşit să facem asta în ultimii 250 de ani, de zece ori, în faţa Rusiei. Eu mi-aduc aminte când îmi spunea bunica că atunci când au intrat ruşii în România era dezastru: violau femei, copii, omorau animale, omorau bărbaţii, am văzut hoardele de soldaţi ruşi care au făcut exact acelaşi lucru când au intrat în Ucraina: violuri, femei, copii, instabilitate. Noi nu trebuie să cedăm şi direcţia noastră este NATO şi Uniunea Europeană”, a afirmat Elena Lasconi, la Antena 3, marţi seară.

Ea a explicat că, dacă România rămâne în NATO, ”nimeni nu o să-şi permită să atace România”.

”Eu văd de cealaltă parte că se discută să ieşim din NATO, se discută să se facă armata obligatorie. Eu cred că Armata României trebuie întărită în următorul fel: militarii trebuie să fie plătiţi mai bine, poate să avem mai mulţi militari profesionişti, să achiziţionăm tehnologie de ultimă generaţie. De asemenea, acelaşi lucru ar trebui să-l facem şi cu poliţiştii şi cu jandarmii şi cu serviciile, pentru că eu ştiu sigur că în toate aceste structuri există oameni patrioţi şi profesionişti de bună credinţă. În timp ce noi făceam campanie electorală, pe sub radar, algoritmii Rusiei şi-au făcut de cap pe TikTok. România nu este de vânzare şi nici de dat cadou Rusiei”, a adăugat candidatul USR.

Candidatul USR a făcut apel la unitate și calm

Elena Lasconi a făcut trimitere la situaţia din alte state, precum Georgia, unde politicienii pro ruşi au câştigat şi unde acum sunt mişcări de protest şi violenţe. Ea a spus că ”un popor dezbinat este uşor de controlat” şi a făcut apel la unitate şi calm.

”Eu am atras atenţia de multe ori în această campanie şi în precampanie că e un război hibrid, pentru că Rusia nu se opreşte, are un comportament de imperiu, iar Putin de împărat. Nu se va opri. Am văzut ce influenţă a avut în Georgia şi am văzut ce influenţă a avut în Republica Moldova. În Georgia acum sunt în stradă sute de mii de oameni, sunt violenţe, pentru că influenţa Rusiei a făcut ca majoritatea din Parlament să fie pro-rusă şi tocmai au dat o decizie prin care se amână aderarea la Uniunea Europeană până în 2028. La fel se doreşte şi aici de către contracandidatul meu”, a mai spus Lasconi.

