Dosare, demisii și suspiciuni, la Școala Titulescu. Surse: Pe camere nu se poate observa minorul intrând în toaletă, la data violului declarat

Numeroase suspiciuni planează asupra cazului de la Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu” din Capitală, unde părinții unui elev acuză că minorul ar fi fost violat, în repetate rânduri, de către alți doi copii.

Parchetul a deschis un dosar, după acuzațiile de viol de la Școala “Nicolae Titulescu”, minorul despre care părinții susțin că ar fi victimă fiind deja intervievat de anchetatori.

Poliția a ridicat înregistrările video de pe camerele de supraveghere, acestea urmând să fie analizate de procurori.

Surse au precizat, pentru “România liberă”, că, după mai multe vizionări ale înregistrărilor, efectuate în unitatea de învățământ preuniversitar, pentru ziua în care mama presupusei victime a susținut că s-ar fi petrecut violul, nu s-au putut identifica imagini care să indice că minorii ar fi intrat în toaletă unul, după celălalt.

Directoarea, înlocuită

Surse politice au declarat, după o întâlnire dintre premierul Marcel Ciolacu și ministrul Educației, Ligia Deca, la Palatul Victoria, că directoarea școlii gimnaziale, Iudița Popteanu, va fi demisă.

La scurt timp după ce aceste informații au ajuns în spațiul public, directoarea și-ar fi transmis demisia.

Aceasta din urmă a obținut postul prin concurs, în anul 2021.

Potrivit informațiilor noastre, tot marți, în ziua în care s-a decis demiterea directoarei, de la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) i s-ar fi transmis directoarei să nu mai comunice cu presa.

Ligia Deca a anunţat, marţi, că va trimite Corpul de control al ministerului la Şcoala “Nicolae Titulescu”.

“Una dintre principalele misiuni ale conducerii şcolii este asigurarea unui climat de siguranţă atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Imediat ce am fost notificaţi, am discutat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care a avut un control la faţa locului. Ne-a remis un raport în această dimineaţă. În plus, am decis ca începând de astăzi să trimitem Corpul de control al Ministerului Educaţiei pentru a avea şi un punct de vedere suplimentar, obiectiv, în aşa fel încât să ne asigurăm că toate procedurile cu privire la prevenirea şi adresarea cazurilor de violenţă în şcoli sunt respectate”, a declarat Deca.

Potrivit ministrului, raportul conţine o serie de constatări privind neinformarea unor entităţi care ar fi trebuit să fie sesizate în acest caz.

“A fost un raport întocmit rapid, tocmai pentru a avea un prim răspuns. Există o serie întreagă de constatări care ţin de neinformarea unor entităţi care trebuiau informate despre aceste cazuri, de exemplu Consiliul de administraţie al şcolii sau comisia care ar trebui să vizeze cazurile de violenţă. De aceea, pentru a avea o imagine cât mai completă şi cât mai profesionist documentată, am solicitat ca Corpul de control al Ministerului Educaţiei să meargă să facă un control acolo, atât la şcoală, cât şi la inspectorat”, a arătat Deca.

Deca a menţionat că Ministerul Educaţiei a aflat din presă despre subiect.

Minorul, care se află acum în clasa a II-a, ar fi fost, potrivit afirmațiilor publice ale mamei sale, violat de un elev de clasa a VIII-a, la finalul anului precedent, în toaleta unității de învățământ preuniversitar.

Același minor ar fi fost abuzat sexual, potrivit părinților, de un alt elev, care avea atunci 11 ani, în 2022, tot în toaleta școlii.

Dosarul privind prima acuzație de viol a fost clasat, în decizie fiind invocat și un raport al IML, care înlătura suspiciunea abuzului sexual.

Potrivit ultimelor informații apărute pe surse, și în cazul celei de-a doua acuzații de viol raportul medico-legal nu confirmă agresiunea sexuală, așa cum a fost descrisă de minor.

“Ministerul Educaţiei nu a fost notificat de şcoală sau de inspectorat. Am aflat din presă despre acest subiect. Vrem să vedem nu numai ce s-a întâmplat în şcoală, dar şi ce s-a întâmplat din punct de vedere al comunicării şcolii cu alte entităţi care trebuie să fie responsabile, fie că este vorba despre şcoală, fie că este vorba despre Poliţie, fie că este vorba despre DGASPC sau alte entităţi”, a mai afirmat astăzi Ligia Deca.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!