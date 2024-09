Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a atacat-o pe Elena Lasconi după reacția liderei USR la amenințările de la frontieră. Crearea de panică fără o evaluare detaliată a situației este un semn de populism superficial, a spus liberalul. Cei doi sunt adversari în cursa de la alegerile prezidențiale.

Nicolae Ciucă consideră că Elena Lasconi a produs panică și a dat dovadă de populism.

„Cel mai important lucru este să rămânem calmi! Doamna Lasconi și-a exprimat dorința de a vedea politicieni serioși care iau decizii complicate. Reacția ei la amenințările de la granițele noastre arată clar că nu face parte dintre aceștia. Crearea de panică fără o evaluare detaliată a situației este un semn de populism superficial, nu de leadership adevărat. Mai ales în contextul funcției pe care vrea să o obțină, e crucial să înțeleagă cum funcționează domeniul apărării, deoarece pașii greșiți pot provoca mai mult decât o simplă situație penibilă, pot afecta grav securitatea noastră”, a transmis Nicolae Ciucă, luni, pe Facebook.

Polonia model pentru România

Liderul PNL susține că România ar trebuie să se inspire din modelul polonez privitor la apărarea granițelor.

„Rusia continuă provocările la adresa țărilor NATO. Serviciile secrete ale aliaților noștri au identificat deja multiple încercări de a ataca obiective din Regatul Unit, Polonia, Estonia sau Cehia, folosind cetățeni angajați din țări terțe ca forță contractată pentru acte de sabotaj. Dronele lansate de pe teritoriile controlate de armata lui Putin au încălcat spațiul aerian al României și Letoniei săptămâna aceasta. Acordul dintre Polonia și Ucraina din iunie trebuie să fie un model pentru toți vecinii Ucrainei de pe flancul estic al NATO, permițându-le să doboare dronele și rachetele rusești care vin în direcția lor. Trebuie să protejăm oamenii care locuiesc aproape de granițele noastre cu mult înainte ca amenințările să ajungă la ei. Avem nevoie de un acord similar cu Ucraina”, a mai explicat Nicolae Ciucă.

Președintele PNL a solicitat realizarea în regim de urgență a unei analize.

„Trebuie să înceapă de urgență audieri și analiză în comisiile de specialitate din Parlament, iar la audieri să fie invitat inclusiv Șeful Apărării. De asemenea este nevoie de revederea procedurilor la nivel Aliat pentru misiunile de Poliție Aeriană Întărită. Toate acestea trebuie să se desfășoare înainte să se întâmple o situație similară sau chiar mai gravă. Dacă Elena Lasconi vrea să vină cu ceva constructiv în loc să creeze panică în mass-media, o invit să discutăm aceste măsuri”, a precizat președintele PNL.

Ciucă e dezamăgit de interacțiunea cu Elena Lasconi: Nu cred că se mai poate întâmpla ceva

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, afirmă că a lăsat cale deschisă dialogului cu liderul USR, Elena Lasconi, dar nu crede că se mai poate întâmpla ceva.



„Este o poză la un moment dat, aşa s-a întâmplat de fiecare dată. Am discutat cu doamna Elena Lasconi, am lăsat în continuare cale deschisă dialogului. Până în momentul de faţă nu am primit niciun semnal, nici nu cred că se mai poate întâmpla ceva, pentru că am văzut deja de cu mult timp în urmă afişele de candidat la alegerile prezidenţiale. Ca atare, dacă nu reuşim să punem laolaltă efortul comun pentru un proiect comun… De fiecare dată situaţia este volatilă şi, sigur, în politică orice aproape orice se poate întâmpla”, a declarat Ciucă, miercuri, la TVR Info.

