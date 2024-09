Liberalii au validat în unanimitate candidatura lui Ciucă pentru alegerile prezidențiale. Rareș Bogdan promite o duzină de batiste pentru PSD

Nicolae Ciucă a reafirmat dorința de a avea o alianță de dreapta, dar a invocat lipsa de maturitate a partidelor de dreapta.

„Petrec mult timp în contact cu oamenii și vă spun că cei care ne privesc cu neîncredere îmi transmit principalul motiv, ca fiind acela al colaborării politice cu PSD. Noi am discutat, nu ne-am îndoit că vom pierde puncte electorale. Am fi vrut să facem Coaliție de dreapta, dar imaturitatea politică a făcut imposibilă continuarea alianței. O spun clar, ne dorim să facem o Coaliție cu partide de dreapta. Aceasta a fost mereu prima opțiune și așa va fi”.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL promite o duzină de batiste pentru PSD: „PNL are armata câștigătoare a lui Nicolae Ciucă. Sunt ținta PSD în campanie. Au ceva cu batista mea. După 8 decembrie voi trimite o duzină de batiste din Modrogan, ca să-și șteargă lacrimile. Și lui Tudose și lui Ciolacu”.

Prezent la eveniment, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a semnat chiar pe scena Consiliului Național pe lista pentru candidatura lui Nicolae Ciucă la prezidențiale.

„PNL este partidul care după 89 a contribuit la a aduce România acolo unde este astăzi. Mai sunt multe de făcut, dar lucrul ăsta trebuie sunlimiat. PNL este de asemenea un partid unor primari de mare succes de la care m-am inspirat și PNL este un partid care a reușit să adune în rândurile sale specialiști. Acum 4 ani am făcut o campanie împreună și am reușit să punem capăt unei conduceri de stânga. Pentru asta vă mulțumesc. Am pus Bucureștiul pe o direcție normală. Domnul Ciucă are o calitate: când are o problemă încearcă să o rezolve și nu să se uite la ce zice presa. Sper să colaborăm după alegeri”.