Cel mai vechi castel din România, exclus de pe lista PNRR, provoacă intrigi și tensiuni în coaliția de guvernare.

Ministerul Dezvoltării a omis Castelul Huniade din Timișoara de pe lista de finanțare din banii PNRR, anunță Alin Nica, liderul Consiliului Județean Timiș, proprietarul clădirii. El acuză modul de jurizare a proiectelor depuse faptul că nu s-a anunțat punctajul proiectelor, dar și numele beneficiarilor. 60 de procente dintre banii alocați vor merge spre trei castele din zona Ardealului, secretarul de stat care s-a ocupat de concurs, Csilla Hegedus, fiind direct acuzată de situație, informează Ziua de vest.

Timișul, faultat

Castelul Huniade, din centrul Timișoarei nu va primi bani prin Programul Național de Reabilitare și Redresare, eventual se va alege cu ceva fonduri minuscule în urma economiilor făcute la proiectele câștigătoare, proiectul bănățean fiind plasat primul sub lista celor cinci care primesc bani din aceste finanțări. Alin Nica, președintele CJ Timiș. Proiectul nostru ar fi fost „faultat”, în favoarea unor proiecte din Ardeal. El a mai acuzat secretarului de stat de la Ministerul Investițiilor Europene, Csilla Hegedus, că ar fi vinovat de situația existentă. Punctajul nu a fost prezentat nici inițial, nici după evaluare, pentru proiectele câștogătoare. Nu se știe nici măcar cine e beneficiar a acestor fonduri. Sunt prea multe coincidențe,” spune șeful CJ Timiș

Cel mai vechi castel din România, exclus de pe lista PNRR

”Este un deziderat al nostru să renovăm acest obiectiv. Strategia noastră am expus-o deja în alte ieșiri publice. În primul rând vrem să atragem finanțări nerambursabile prin CNI, din fonduri europene, din fonduri transfrontaliere, iar diferența din bugetul local, chiar cu un credit. Primul pas, e finanțarea pe PNRR, e destul de mică, patru milioane de euro pe renovări, ceea ce preprezintă doar 10 la sută din suma necesară, dar e importantă și aceasta. Castelul a fost admis pe componenta de promovare, unul dintre celei cinci la nivel național. La reabilitare e primul sub linie.

Drumul castelelor va fi mai scurt

Probabil că va intra pe procedura de supracontractare. Ce vrem să atragem atenția, este lipsa de transparență nu putem să nu ne punem problema cum s-a făcut selecția. Trei din cinci iau 60% din totalul banilor, care merg spre trei proiecte din Mureș, Hargita și Covasna. Putem doar să facem niște asocieri, că doamna Csilla Hegeduș, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost cea care a redactat această parte din PNRR și care a făcut vizite pe teren la 14 castele selectate inițial. Ceea ce reclamăm este că la orice selecție se afișa transparent punctajul, ordinul, detalierile evaluării. Acum avem doar un ordin de ministru, semnat de patru miniștri, în care avem inclusiv greșeli de poziționare a celor castele, e greșită localitatea”, a spus, luni, Nica.

Probleme sunt chiar și cu punctajul prezentat pentru proiectul lansat de CJT, consideră șeful instituției.

Favorizate castelele din ungurime

”Nu avem nici ordinea, nici punctajul nici criteriile de evaluare. Am sesizat între criteriile de evaluare, mai ales la noi, câteva… discrepanțe flagrante, să le spunem noi erori. La criteriul de accesibilitate, castelul Huniade a luat 15 puncte în loc de 20, ca și când castelul nostru, care e în centrul Timișoarei este greu accesibil, adică nu e maxim accesibil pentru public. Ceea ce e absurd, unele castele, chiar cele trei nu sunt în orașe, sunt chiar destul de depărtate de anumite orașe. Sunt câteva lucruri care ne-au ridicat semne majore de întrebare, legată de punctarea celor de la București.

De asemenea, acordarea de zero puncte din 20, dacă nu mă înșel, zece puncte, la locurile de muncă, zero puncte la crearea de noi locuri de muncă, deși noi am spus acolo explicit că se creează 20 de noi locuri de muncă prin reabilitare. Evident mai sunt și alte neconcordanțe. Timișoara merită să aibă acest obiect de investiție. Nu e normal ca un asemenea obiectiv să fie în urma altor asemenea altor obiective de investiții din altă parte de țară, cu tot respectul pentru acele obiective și pentru oamenii care se îngrijesc de acele obiective. Vom face contestație, inclusiv în instanță pentru a ne câștiga dreptatea”, a mai declarat șeful CJ Timiș.

Proiectul merge mai departe, își urmează pașii. Se întreripe colaborarea cu Institutul Patrimoniului, care numai probleme crează.

Când a fost construit castelul?

„Castelul merge mai departe, își urmează pașii, pe proiectele transfrontalere România – Ungaria e trecut ca proiect strategic, de acolo putem lua aproximativ zece milioane de euro, iar restul de bani până la 40 de milioane îi vom lua din bugetul local, printr-un credit contractat în perioada următoare. Anul acesta lucrăm la proiectul tehnic, am rupt colab cu inst patrim, din cauza întârzierilor în realizarea docimentație tehnice. Tim experiența cu palatul baroc, care a fost reabilitat tot cu institutul patrimoniului, dar a durat 20 de ani. Nu vrem să se întâmple același lucru și cu Castelul Huniade și de aceea luăm în propriile mâini acest important obiectiv ”, a mai subliniat Nica.

Castelul Huniade din centrul Timișoarei a fost construit în perioada 1443–1447, fiind cel mai vechi castel de pe actualul teritoriu al României.

De 12 ani este într-un permanent șantier. El adăpostește Muzeul Banatului. Multe dintre artefacte au dispărut, conform specialiștilor.

