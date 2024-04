Candidatul susţinut de PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat, marţi, că va rămâne independent şi nu se va înscrie în niciunul dintre cele două partide, el subliniind şi că nu are de gând să se retragă din cursa electorală, potrivit agerpres.ro.

“Eu nu sunt un om care să ţină morţiş de o anumită linie dată de un partid. Ce e bine pentru Capitală e bine. (…) Eu sunt candidat independent şi aşa o să rămân. Asta îmi va da puterea să coagulez oameni din ambele partide, oameni capabili, oamenii eficienţi şi îmi va da şi libertatea de a acţiona aşa cum cred, pentru că eu vreau să-mi asum deciziile legate de oraş. Eu nu sunt un om care să mă închid în birou şi să trimit pe cineva să anunţe măsuri. Am s-o fac personal. Asta îmi va da libertatea, acest statut îmi va da libertatea şi susţinerea”, a afirmat Cătălin Cîrstoiu, la B1Tv, întrebat dacă nu îi este frică că o să fie nevoit să intre într-un partid.

Întrebat în legătură cu faptul că apare în spaţiul public mereu ipoteza că el s-ar retrage din cursă, Cîrstoiu a răspuns că este exclusă această variantă. “E o tactică a adversarilor cărora le este frică de mine. N-am de gând să fac niciun pas înapoi. Eu am intrat în toate bătăliile cu gândul de a le câştiga, deci, această variantă este exclusă şi pot să mă atace grupurile de interese, partidele politice cât vor ele (…) Din punctul meu de vedere, eu ştiu ce am făcut, ştiu cine sunt. Sunt un om corect şi nu am de gând să fac vreun pas înapoi pentru că eu cred că, susţinut de această construcţie politică, vom da Bucureştiului o şansă”, a spus Cîrstoiu.

De asemenea, el a fost întrebat în legătură cu informaţia apărută că s-ar fi plâns că nu are suficientă susţinere din partea Alianţei PSD-PNL. “Eu nu plâng, eu sunt un om hotărât. Este necesară o mai bună organizare a acestui început de campanie”, a răspuns Cătălin Cîrstoiu.

Totodată, el a confirmat că a fost o discuţie pe această temă cu reprezentanţii Alianţei PSD-PNL. “Discuţii sunt zilnic pentru că orice organizare e cheia unui succes. Uitaţi-vă la primărie. Vi se pare că e activitatea organizată în Primăria Generală a Capitalei? Spitalul Colţea a stat fără manager patru zile. N-au fost în stare să găsească un manager. Asta e organizare? În orice entitate, instituţie trebuie să ai un plan, nu eşti o muscă beată care să baleiezi între variante. Este nevoie de organizare. Asta vreau pentru oraş. Ce m-ar ţine să spun liderilor Alianţei că trebuie făcut aşa? Nimic. Eu nu am restricţii de limbaj, cum sunt alţii”, a adăugat Cătălin Cîrstoiu.

El l-a acuzat pe Nicuşor Dan că nu are viziune pentru Primăria Capitalei, iar pe Cristian Popescu Piedone că poate fi un bun “administrator de piaţă”.

“Capitala nu poate fi lipsită de un primar care să aibă viziune, iar Nicuşor Dan nu are această viziune real. (…) Piedone poate fi un bun administrator de piaţă, dar atât”, a spus Cîrstoiu.

Acesta a precizat că le-a propus celor doi contracandidaţi ai săi să aibă o discuţie, dar nu a primit niciun răspuns.

Potrivit lui Cătălin Cîrstoiu, Bucureştiul are nevoie să fie administrat de un “om hotărât şi serios”.

“Eu cred că a venit vremea, dincolo de campanie, dincolo de picanteriile campaniei electorale, să vină o vreme când trebuie să ne gândim că trebuie să tragem o linie şi să facem ceva pentru oraş. Eu cred că de asta are nevoie Capitala, de un om hotărât, un om care să pună ordine în tot ceea ce înseamnă trafic, şi dacă vorbim de trafic, înseamnă poluare, să avem un aer curat, să pună ordine în siguranţa familiei, pentru că acesta e un lucru foarte important, până la urmă siguranţa copiilor noştri. Să simţi copilul în siguranţă când se duce la şcoală, când se duce în parc, când merge pe stradă, să spunem stop drogurilor, să avem un oraş fără droguri. Eu cred că a venit vremea să lăsăm inactivitatea, lenea şi să trecem la a avea un om serios la Primăria Capitalei”, a mai afirmat Cătălin Cîrstoiu.

Cătălin Cîrstoiu se luptă până la capăt: “Nu mă retrag”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD și PNL pentru Primăria Capitalei, a subliniat că nu ia în considerare retragerea din cursa electorală, exprimându-și hotărârea de a merge până la capăt. El a menționat că există “grupuri de interese” care își promovează agenda prin propagarea unor astfel de informații, motivând că le este teamă de poziția sa în competiție.

“Nu mă retrag din nicio cursă şi vreau să le spun acelor grupuri de interese care alimentează public o astfel de informaţie să-şi vadă de treaba lor. Eu înţeleg că le e teamă, dar eu nu am să fac treaba aceasta. Eu sunt într-o cursă şi merg până la capăt. Nu mi-am abandonat niciodată o luptă cu viaţa unui om, acum e o luptă pentru sănătatea oraşului, sunt candidatul PSD – PNL şi aşa vom merge”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, potrivit Agerpres.

