Cătălin Cîrstoiu se luptă până la capăt: “Nu mă retrag”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD și PNL pentru Primăria Capitalei, a subliniat că nu ia în considerare retragerea din cursa electorală, exprimându-și hotărârea de a merge până la capăt. El a menționat că există “grupuri de interese” care își promovează agenda prin propagarea unor astfel de informații, motivând că le este teamă de poziția sa în competiție.

“Nu mă retrag din nicio cursă şi vreau să le spun acelor grupuri de interese care alimentează public o astfel de informaţie să-şi vadă de treaba lor. Eu înţeleg că le e teamă, dar eu nu am să fac treaba aceasta. Eu sunt într-o cursă şi merg până la capăt. Nu mi-am abandonat niciodată o luptă cu viaţa unui om, acum e o luptă pentru sănătatea oraşului, sunt candidatul PSD – PNL şi aşa vom merge”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, potrivit Agerpres.

Cătălin Cîrstoiu a vorbit și despre declarația sa de avere. Acesta a afirmat că sunt trecute toate activele pe care le deţine la societăţile comerciale la care este acţionar.

“Eu, de 20 de ani, împreună cu soţia mea, am muncit de ne-au sărit capacele ca să ne construim o reputaţie, un renume profesional şi să facem bine. Dacă astăzi sunt unii interesaţi să transforme munca unor oameni într-un subiect de dezbatere publică, e treaba lor. Eu nu am încălcat nicio lege şi, până la urmă, hai să ne lămurim, e bine să fii fără un ban în buzunar şi să te duci într-o funcţie publică pentru alte interese sau e bine să te duci că eşti convins că poţi să faci ceva în plus, necontând acest aspect. În declaraţia de avere sunt trecute toate activele pe care le deţin la societăţile comerciale la care sunt acţionar. Asta e singura informaţie care se trece în declaraţia de avere. Persoanele juridice deţin patrimoniu, am plătit taxe, am plătit impozite, tot ce am dobândit am dobândit prin muncă, nu am nimic de ascuns. Ce aţi fi vrut, să merg cu trotineta sau să merg cu bicicleta sau să merg cu o maşină mai ieftină şi să ascund maşina în garaj? Nu, sunt un om cinstit şi nu am de gând să ascund. Sunt bani munciţi din conturile personale”, a mai susţinut candidatul PSD – PNL.

