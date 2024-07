Un sărut aparent nevinovat i-a transformat viața într-un coșmar unei tinere din Glasgow. Neve McRavey, o proaspătă absolventă a Universității Strathclyde, a sfârșit internată în spital după ce a fost diagnosticată cu „boala sărutului”.

Totul a început într-o noapte obișnuită la club, unde Neve sărbătorea alături de prieteni. Într-un moment de euforie, tânăra de 22 de ani a sărutat un tip necunoscut pe ringul de dans, fără să bănuiască ce avea să urmeze.

A doua zi dimineață, Neve s-a trezit cu o durere în gât, pe care a pus-o pe seama unei amigdalite. Însă simptomele s-au agravat rapid astfel că tânăra a ajuns să se „înece” cu propria saliva în mai puțin de 24 de ore, ceea ce a determinat-o să meargă la medicul de familie. Din păcate, antibioticele prescrise nu au avut efect, iar Neve a ajuns la spital, unde a fost diagnosticată cu febră glandulară și rehidratată prin perfuzii.

Boala sărutului a băgat-o în spital

De când a avut acea întâlnire fatală în bar, Neve a fost țintuită la pat, fără energie și incapabilă să se bucure de viață. Absolvirea ei din 26 iunie a fost ruinată, simptomele severe împiedicând-o să sărbătorească alături de cei dragi.

„Se numește boala sărutului. Când am auzit asta, mi-a părut rău. Sunt singură din martie. Am ieșit în fiecare weekend cu fetele să dansăm și să ne distrăm”, a declarat Neve pentru publicația My London News.

Au trecut mai bine de trei săptămâni și mi-am petrecut aproape o lună din viață în pat și la spital doar pentru că am sărutat pe cineva într-un bar. Nu prea am avut absolvirea pe care mi-am dorit-o. Tot ce am reușit a fost să trec pe scenă, să-mi fac fotografii și apoi să mă întorc la pat.

Neve avertizează acum pe toți să fie precauți cu cine sărută în serile de ieșire, pentru a evita o soartă similară. „Nu merită să-ți ruinezi sănătatea și momentele importante din viață pentru un sărut”, a concluzionat ea.