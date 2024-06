Aavancronica meciului decisiv Slovacia – România de la EURO 2024. Care sunt scenariile

Naționala României joacă miercuri partida decisivă în compania selecționatei Slovaciei pentru calificarea în optimile de finală ale Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024, având cele mai multe scenarii de partea sa.

Totul este însă posibil în ultima rundă, în cea mai echilibrată grupă de la EURO, oricare dintre cele patru echipe putând atât să termine pe primul, dar și pe ultimul loc.

Am putea avea o premieră la un turneu final al Campionatului European de Fotbal, în care toate cele patru echipe ale unei grupe să termine la egalitate de puncte.

Acest lucru ar însemna ca România să remizeze cu Slovacia, iar Belgia să încheie la egalitate cu Ucraina.

Meciul international amical de fotbal dintre Romania si Bulgaria, in pregatirea Euro 2024, desfasurat in Bucuresti, 4 iunie 2024. Inquam Photos / Alex Nicodim

România și Belgia sunt avantajate, în această situație, datorită golaverajului de +1, față de Slovacia, care are 0, și de Ucraina, cu -2.

Marea perdantă în acest scenariu ar fi Ucraina, care ar termina pe ultima poziție.

Dacă vom avea remize albe în cele două partide, România ar câștiga grupa, având mai multe goluri marcate decât Belgia.

România a marcat trei goluri și a încasat două, în timp ce Belgia a marcat de două ori și a primit un gol.

În cazul în care ambele partide se termină la egalitate, dar în disputa Belgia – Ucraina se înscriu mai multe goluri decât în Slovacia – România, Dracii Roșii câștigă grupa, iar Tricolorii ar încheia pe locul secund.

Cel mai bun și cel mai rău scenariu pentru România

Evident, victoria este cea mai bună variantă pentru Tricolori și le-ar asigura calificarea.

România ar avea șanse mari să câștige și grupa, cu o victorie contra Slovaciei, și s-ar duela pentru prima poziție cu eventuala câștigătoare din disputa Belgia – Ucraina.

Și în acest scenariu ar conta numărul de goluri.

În cel mai rău scenariu, România ar pierde cu Slovacia, iar Ucraina ar obține minimum un egal contra Belgiei, situație în care Tricolorii ar încheia grupa pe ultima poziție.

Și locul trei ne califică

România se poate califica și de pe poziția a treia în optimile de finală ale EURO 2024.

Putem pierde partida contra Slovaciei, iar Belgia să învingă Ucraina, ceea ce ne-ar lăas pe locul al treilea în grupă.

Se califică în optimi 4 din cele 6 ocupante ale locurilor 3 în grupe.

Finalistă de Campionat Mondial, Croația a încheiat deja cu doar două puncte și e gata să-și ia adio de la EURO.

De asemenea, Ungaria are golaveraj inferior României, -3, cu tot trei puncte.

Practic, naționala noastră ar avea misiunea să nu piardă la diferență mare cu Slovacia, în cazul în care Belgia se impune cu Ucraina.

Din perspectiva financiară

Și casele de pariuri văd egalul dintre Slovacia și România cel mai plauzibil rezultat.

Cota pentru un egal în Slovacia – România este una mică, de 2.

Slovacia este dată favorită de casele de pariuri, cu o cotă de 3,30, în timp ce victoria României are o cotă de 3,90.

În celălat meci din grupă, Belgia este dată mare favorită, cu o cotă de 1,67.

Victoria Ucrainei este cotată cu 5, în timp ce pentru egal s-a stabilit o cotă de 4,20.

Site-ul Transfermarkt evaluează lotul României la 92,13 milioane de euro, cel mai scump jucător al nostru fiind Radu Drăgușin, cotat la 25 milioane de euro, în timp ce portarul titular în partidele de până acum de la EURO, Florin Niță, ar valora doar 225 mii de euro (și datorită vârstei).

De cealaltă parte, lotul Slovaciei este evaluat la 156,4 milioane de euro , cel mai scump jucător al adversarei de miercuri fiind fundașul central Dávid Hancko, cotat la 30 milioane de euro.

După cum sugerează și acste date, defensivele sunt punctele forte ale ambelor selecționate.

Ce spun tricolorii înainte de duel

Atacantul Denis Drăguş, marcator în meciul contra Ucrainei, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că naţionala României joacă meciul cu Slovacia cu gândul la victorie şi la primul loc în grupa E.

Ne-am recuperat bine, toată lumea şi-a făcut treaba bine, am dat totul şi pe aspectul ăsta şi suntem pregătiţi pentru Slovacia Denis DrăguMeciul internațional amical de fotbal dintre România și Bulgaria, în pregătirea EURO 2024, desfășurat în București, 4 iunie 2024. Inquam Photos / Alex Nicodim

Meciul de fotbal disputat de România și Belgia în grupa E a EURO 2024, în Koln, Germania, 22 iunie 2024. Inquam Photos / Ștefan Constantin

”Familia a fost alături de noi de la început, a fost important că am putut sta o după-amiază alături de ei, ne-au încărcat, suntem mai mult decât pregătiţi pentru meciul de miercuri. Cred că toată Europa a fost uimită de suporterii români. Ne-am recuperat bine, toată lumea şi-a făcut treaba bine, am dat totul şi pe aspectul ăsta şi suntem pregătiţi pentru Slovacia, Mergem să câştigăm, să luăm locul 1 în grupă, cu gândul ăsta plecăm, şi să facem lumea din nou fericită. După ce am văzut şi simţit la acest Euro, aş renunţa şi la mai mulţi ani din carieră ca să joc un sfert de finală la 6 iulie, când e ziua mea. Suntem gata să dăm şi ultima picătură pe teren, pentru România”, a declarat Drăguş.

Meciul de fotbal disputat de România si Ucraina in grupa E a EURO 2024, Allianz Arena, Munchen, Germania, 17 iunie 2024. Inquam Photos / Ștefan Constantin

UEFA l-a delegat pe Daniel Siebert, din Germania, la partida Slovacia – România.

Centralul în vârstă de 40 de ani nu a mai arbitrat naţionala României până în prezent. El va fi ajutat de asistenţii Jan Seidel şi Rafael Foltyn, şi de al patrulea oficial Felix Zwayer, toţi din Germania. În camera VAR se vor afla Bastian Dankert – arbitru, Christian Dingert, şi ei tot din Germania, plus Massimiliano Irrati, din Italia, aceştia doi din urmă fiind asistenţi VAR.

