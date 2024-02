În perioada 22-23 februarie 2024 în capitala Republicii Moldova s-a desfășurat ediția a doua a Forumului Economic de la Chișinău, aflat sub auspiciile Familiei Regale a României, a transmis organizatorul evenimentului International Business Society-Moldova.



La eveniment au participat experți, profesioniști și lideri de opinie din domeniul de afaceri și cel public din România, Republica Moldova, Italia, Polonia și alte țări, înalți oficiali de la Chișinău și București, reprezentanți ai mediului academic, ai corpului diplomatic etc.



În deschiderea Forumului, Claudiu Padurean, Președintele Clubului de afaceri International Business Society a amintit că inițiativa de a organiza Forumul s-a născut la Cluj, acum nouă ani, iar în timp, aceasta s-a transformat într-o prietenie frumoasă a antreprenorilor din România și Republica Moldova cu investitori din Polonia, Italia și alte state.

Oficialii de la Chișinău sunt profund recunoscători eforturilor făcute de Familia Regală a României pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova



Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, a spus că și-ar dori ca Forumul Economic de la Chișinău să devină o tradiție și a mulțumit Alteței Sale Regale, Principelui Consort Radu al României pentru tot ce face pentru Republica Moldova, accentuând rolul enorm al Alteței Sale Regale în discuțiile cu capitalele europene în sprijinul deschiderii negocierilor UE cu Chișinăul.

Igor Grosu a mai amintit că primul investitor în Republica Moldova a fost statul român și a subliniat că acest proces trebuie să fie urmat de investitorii privați.



În cuvântul său de salut al participanților la Forumul Economic de la Chișinău, Dorin Recean, Prim-ministrul Republicii Moldova, a menționat că într-un an, de la prima ediție a reuniunii, în Republica Moldova s-au schimbat multe.

„ Am venit mai aproape de Uniunea Europeană și am deschis patru piețe noi. Dispunem de mai multă securitate energetică și am progresat în domeniul economiei energetice. Am debirocratizat economia, facilitând investițiile. Suntem mai pregătiți să integrăm piețele de capital din România și Republica Moldova”- a spus Dorin Recean.



La rândul său, Alteța Sa Regală, Principele Consort Radu al României, a menționat că cea mai mare răsplată este faptul că ediția de anul trecut a Forumului Economic de la Chișinău a fost reluată și în acest an, că există acest „semn de continuitate” și „realizările acestea trebuie încurajate zi de zi”.

Alteța Sa Regală a mărturisit că Familia Regală este foarte bucuroasă să susțină cauza Republicii Moldova în capitalele europene, subliniind că cele două comunități ale antreprenorilor din România și Republica Moldova, sunt, de fapt, una.

Rolul Coroanei Române și tema unionistă nu au lipsit de la această manifestare deosebită a mediului economic dintre România și Republica Moldova

„ În prezența Alteței Sale Regale, Principele Radu al României, a înalților oficiali, președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, Anca Dragu, Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Excelența Sa, Ambasadorul țării noastre la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, am subliniat progresele substanțiale înregistrate de Republica Moldova în atingerea obiectivelor care stau la baza statutului său de țară candidată la UE și am vorbit despre simbolul care ajută și unește în procesul integrării europene, Coroana Română”, a declarat viceprimarul Municipiului Ploiești, Daniel Nicodim.

În alocuțiunea sa de inaugurare, Adrian Dupu, Secretar de Stat în Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din Guvernul României, a spus că datoria celor care activează în mediul public este să ofere predictibilitate mediului privat.



„Cele trei teme ale Forumului – investiții, inovare, integrare europeană – sunt și obiectivele României, iar prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova investim foarte mult aici în educație, în inovare și vom continua să susținem astfel de inițiative precum este acest Forum”, a adăugat Adrian Dupu.

„ Pentru că vorbim de tineri, trebuie să amintesc de apelul și îndemnul colegului nostru, domnul deputat Daniel Gheorghe, președintele Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova care, acum două săptămâni, a cerut public Parlamentului României și Guvernului României să își asume dezideratul Unirii Republicii Moldova cu Țara Mamă, România!”, dând ca exemplu modelul pașnic, democratic, ce a respectat întocmai istoria și dreptul internațional, dar și eficient al reunirii, în cadrul Uniunii Europene, al celor două Germanii, de Vest și de Est, între 1989 și 1990”, a transmis reprezentantul Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, Cătălin Ș.



În cadrul ediției a doua a Forumului Economic de la Chișinău a fost oficializată și comunitatea care s-a format, în mod organic, din primăvara anului 2016 – International Business Society.

Vicepreședintele International Business Society (Moldova Royal Club), Aurelia Salicov, a menționat că acest club de afaceri „reunește antreprenori care au participat la misiunile economice sau la alte evenimente organizate la inițiativa Familiei Regale a României, precum și antreprenori din alte țări, care doresc să contribuie la formarea unei comunități a principiilor ferme” și că această comunitate „funcționează ca un cluster în sens european”.



Iar Alexandru Machedon, Vicepreședintele International Business Society (Romania Royal Club), a remarcat că visul Republicii Moldova de a deveni membru al comunității europene, pas cu pas, devine realitate și și-a exprimat bucuria de a vedea „că autoritățile și mediul academic s-au așezat la o masă să discute ce e de făcut, iar colegii din România sunt alături de noi”.

În cele două zile de lucrări ale Forumului Economic de la Chișinău au avut loc mai multe paneluri de discuții. Printre subiectele dezbătute au fost explorarea și soluțiile avangardiste pentru evoluția orașelor inteligente, tendințele de vârf și inovații în domeniul tehnologiei informației, strategiile pentru avansarea rurală și a industriei alimentare, proiecte și tehnologii de top în construcții și energie regenerabilă, atragerea și utilizarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltare și altele.



În cadrul panelului „Smart City: inovații și soluții pentru dezvoltarea orașelor inteligente”, antreprenorul român Marius Bostan, coordonator al comunității RePatriot care reunește antreprenori și lideri de business importanți din mediul privat din România, a spus că Forumul Economic de la Chișinău ar putea deveni un Davos românesc.



Forumul Economic de la Chișinău este organizat de Clubului de afaceri International Business Society-Moldova, aflat sub patronajul Casei Regale a României în parteneriat cu StarNet, Digital Park, Agenția de Investiții din Moldova, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Transylvania Today.



