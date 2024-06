162 de mame minore (12 -17 ani) doar la Maternitatea Polizu

Dotarea precară a secțiilor de terapie intensivă neonatală și a maternităților din România, precum și întârzierea lucrărilor de reabilitare și modernizare sunt condiții agravante pentru rata ridicată a mortalității infantile în România, din nou în creștere.

Pentru anul 2024, peste 45 de unități medicale au solicitat sprijinul Organizației Salvați Copiii pentru programe de dotare și reabilitare. Este nevoie de peste 250 de echipamente medicale performante, printre care: 17 incubatoare, 10 mese de reanimare, 13 ecografe, 17 aparate de ventilație, două aparate de radiologie, două hote de flux laminar, 32 de injectomate, trei sisteme de monitorizare, laparoscop, linie de endoscopie, echipamente specifice pentru susținerea alimentației parenterale – aparat de analiză nutrițională a laptelui matern, frigider, pasteurizator etc, pentru care sunt necesare peste 5 milioane de euro. Din păcate, România continuă să se confrunte cu disproporții sociale semnificative, iar segmentul vulnerabil al populației, în special femeile gravide și copiii, se află în situații de marginalizare. Tinerele care devin mame la vârste fragede se expun la riscuri majore pentru sănătate, precum hipertensiunea arterială, anemia, nașterea prematură, subponderabilitatea la naștere a nou-născutului și depresia post-partum. Nașterea la vârste fragede reprezintă o vulnerabilitate în plus atât pentru mamă, cât și pentru nou-născut, fenomenul gravidității în rândul minorelor fiind frecvent asociat cu mortalitate infantilă crescută, conform raportului Ministerului Sănătății (INSP) pentru 2022. În total, din 2018 până în 2022, România a înregistrat 40.916 nașteri din mame sub 18 ani, dintre care 3.696 au fost la mame care încă nu împliniseră 15 ani.

“Cu toate că în anul 2022 România a înregistrat doar 4,59% din nașterile din UE, procentul ajunge la 28,14% pentru nașterile de la mame sub 18 ani și la 44,17% pentru cele de la mame până în 15 ani”, transmite Salvați Copiii România, printr-un comunicat de presă remis cotidianului național ROMÂNIA LIBERĂ.

Dinamica nașterilor provenind din mame minore, pentru ultimii cinci ani (date Eurostat):

2018: 8.621 de nașteri de la mame cu vârsta sub 18 ani, dintre care 725 de la mame care încă nu împliniseră 15 ani;

2019: 8.457 de nașteri de la mame sub 18 ani, 749 de la mame sub 15 ani;

2020: 8.276 de nașteri de la mame sub 18 ani, 731 de la mame sub 15 ani;

2021: 8.024 de nașteri de la mame sub 18 ani, 745 de la mame sub 15 ani;

2022: 7.538 de nașteri de la mame sub 18 ani, 746 de la mame sub 15 ani.

Doar la maternitatea Polizu, în 2023, au născut 162 de mame minore, cu vârste între 12 și 17 ani, sarcinile la vârste fragede având risc de preeclampsie, restricție de creștere intrauterină și suferință fetală. Dintre cele 162 de gravide minore, una avea doar 12 ani, nouă dintre ele 13 ani, 18 dintre ele 14 ani, 30 dintre ele 15 ani, 49 aveau 16 ani și 55 de fete au devenit mame la 17 ani.

Pe parcursul anului 2023, la Maternitatea Polizu au venit pe lume 321 de copii prematuri, 5,3% dintre ei la limita viabilității. Cel mai mic prematur care a supraviețuit a avut la naștere 540 grame.

Modernizarea secțiilor, progresele tehnologice care implică echipamente performante și proceduri complexe și specifice, salvatoare de viaţă, dublate de profesionalismul echipei medicale pasionate și dedicate, sunt vitale pentru micuţii pacienţi și pentru pacientele noastre. Schimbarea mediului și oferirea unui spațiu mai prietenos și completarea echipamentelor deja existente vor susține misiunea noastră de a fi aproape de marii și micii pacienți!. managerul spitalului, conf. dr. Toader Daniela Oana.

“Organizația Salvați Copiii România va reabilita și dota aici Secția de Terapie Intensivă și Blocul Operator. Ultimele renovări complete în Blocul Operator s-au făcut în urmă cu 40 de ani, este nevoie să fie refăcute circuitele administrării gazelor anestezice și circuitele electrice, este nevoie de recompartimentare și modernizare, pentru asigurarea siguranței pacientelor.

Pentru că în maternitatea Polizu există cea mai mare secție de terapie neonatală pentru prematuri din țară, aici vin să fie tratate mamele cu patologii diverse din toată țara care aduc pe lume copii prematuri, precum și gravidele cu sarcini cu risc (preeclampsii, sindrom HELLP, placenta praevia etc.)”, se mai arată în comunicatul de presă.

Anual, medicii efectuează aproximativ 3.200 de intervenții în Blocul operator, dintre care peste 1.200 sunt intervenții majore, cu un grad ridicat de complexitate. Astfel, în Secția de Terapie Intensivă și Blocul Operator ajung anual aproximativ 5.000 de paciente pentru intervenții chirurgicale complexe, de la sarcinile cu risc crescut până la patologii din sfera oncologică.

Programul de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală este unul prioritar pentru Salvați Copiii. Am făcut muncă de pionierat în domeniu și, după 14 ani, programul a devenit unul amplu, atât în comunitățile vulnerabile, cât și în ceea ce privește întărirea capacității spitalelor în salvarea și îngrijirea nou-născuților. Avem în medici cei mai buni parteneri și astfel reușim să sprijinim concret sistemul medical cu ceea ce este necesar, dar eforturile trebuie consolidate cu politici de sănătate coerente și care să corecteze disparitățile. Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Organizația Salvați Copiii.

