Bilanțul catastrofei feroviare din Grecia a ajuns la 46 de morți. Primul vinovat pare a fi șeful de gară

În urma catastrofei feroviare din Grecia s-au confirmat, până în ziua de 2 martie 2023, un număr de 46 de persoane decedate.

Printre decedați se află și doi mecanici de locomotivă, care tractau cele două trenuri. Cel puțin alte 66 de persoane au fost rănite.

Unul dintre trenuri era de marfă și avea la bord doar o singură persoană, care era mecanicul. Celălalt tren, de pasageri, avea la bord 342 de călători și zece angajați ai companiei feroviare. Trenul de pasageri se deplasa de la Atena spre Salonic iar trenul de marfă circula în sens invers. În momentul coliziunii, ambele trenuri erau în deplasare, iar cel de persoane avea circa 160 de kilometri pe oră. Cele două trenuri s-au ciocnit frontal.

Anunțul oficial, transmis pe internet, la data de 1 martie 2023, de compania Hellenic Train, a fost următorul:

„At Evangelismos, a head-on collision occured between two trains: a freight train and the IC 62 train that had departed from Athens to Thessaloniki.

At the time of the collision there were about 350 passengers on board.

Firefighters and Hellenic Train’s staff were rushed to the scene and were involved in rescue operations and assistance to the passengers.

Continued updates are expected”

În acest moment, există o singură persoană acuzată, aceasta fiind șeful gării din orașul Larissa. Orașul se află în centrul Greciei, aproximativ la jumătatea distanței dintre Atena și Salonic. Șeful gării are 59 de ani și avea vechime în sectorul feroviar dar fusese recent numit în funcția de șef de gară la Larissa. Potrivit presei elene, el este acuzat că a dat dispoziție să se comute un macaz pentru a facilita o manevră feroviară dar apoi a uitat să dispună repoziționarea macazului pe poziția normală. Din acest motiv, trenul de persoane și cel de marfă au intrat pe aceeași linie.

Un tren IC 62, filmat în zona gării Larissa, cu câteva zile înainte de accident

Premierul Greciei, Kryakos Mitsotakis, a declarat, miercuri seară, că „totul arată că s-a datorat, din păcate, în principal, unei erori umane tragice”. În schimb, sindicatele din domeniul feroviar acuză starea proastă a infrastructurii căii ferate. De asemenea, ei acuză lipsa de personal. Sectorul feroviar din Grecia ar avea nevoie de circa 2000 de angajați, dar acum sunt doar 750.

Șeful sindicatului mecanicilor de tren, Kostas Genidounias, a susținut că „niciun sistem de securitate, telecomandă şi semnale de circulaţie nu funcţionează. Acest oribil accident ar fi fost evitat dacă sistemele de securitate funcţionau”. Într-adevăr, un lider sindical are datoria să-i protejeze pe membrii sindicatului. Doar că șeful gării din Larissa recunoaște deja că este vinovat, după cum a declarat, în fața jurnaliștilor, chiar avocatul său. Există în plus înregistrări ale unor comunicații între o persoană numită Vasili (acesta ar fi șeful gării) și alte persoane. Într-una dintre convorbiri, Vasili dă dispoziții pentru manevrarea unui macaz. În cealaltă convorbire, Vasili dă dispoziție pentru deplasarea unui tren. Ar fi chiar unul dintre trenurile care s-au ciocnit.

Societatea feroviară Hellenic Train (denumită anterior Trainose) a fost privatizată în anul 2018 iar acum este deținută de o companie de stat din Italia, denumită Ferrovie dello Stato Italiane Group (FSI).

Acum un an, compania anunțase că a introdus trenuri de mare viteză pe ruta Atena – Salonic, trenuri apte să atingă 250 de kilometri pe oră. Interesant este însă și faptul că, în aceeași perioadă, o investigație jurnalistică arăta că același model de tren avusese probleme în Elveția. Pe de altă parte, liniile de tren din Grecia sunt vechi, ceea ce permite o viteză maximă de circulație nu de 250 km/h, ci doar de 160 km/h. Aceasta ar fi fost chiar viteza cu care rula trenul de pasageri, în momentul coliziunii.

