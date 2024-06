Care sunt prețurile apartamentelor în principalele orașe din țară

În luna mai a acestui an, prețurile apartamentelor de vânzare – vechi și noi – au înregistrat o creștere de 14% comparativ cu luna mai a anului trecut, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. La capitolul contactărilor, datele arată că în luna mai a acestui an au fost cu 27% mai multe interacțiuni între vânzători și cumpărători comparativ cu luna mai a anului trecut. În ceea ce privește durata de viață a anunțurilor cu proprietăți de vânzare de pe site, aceasta a scăzut semnificativ, cu 56% față de luna mai 2023 și cu 6% față de luna anterioară (aprilie 2024), ceea ce arată că interesul utilizatorilor este mai mare și că proprietățile se tranzacționează mai rapid. Așadar, cu cât scade durata de expunere a anunțurilor pe site, crește viteza de tranzacționare a imobilelor menționate în anunțurile imobiliare.

„Deși observăm o tendință de creștere a prețurilor pe piața imobiliară, nivelul de accesibilitate rămâne totuși ridicat, mai ales în București. Capitala se clasează pe locul trei în țară în ceea ce privește prețurile apartamentelor de vânzare, după Cluj-Napoca și Brașov, dar se bucură de veniturile cele mai ridicate ale populației din România. Diferența dintre prețurile imobiliare din București și Cluj-Napoca este semnificativă, cu aproape 900 de euro mai mult pe metrul pătrat în Cluj, în timp ce veniturile lunare în București sunt cu 11% mai mari. Aceste cifre reflectă o capacitate mai mare a locuitorilor din București de a accesa piața imobiliară, în ciuda prețurilor în creștere” a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile apartamentelor de vânzare în Capitală, în luna mai 2024

În București, prețul mediu pentru vânzarea apartamentelor noi și vechi a fost în luna mai 2024 de 1.824 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu solicitat pentru vânzarea unui apartament nou a fost, în mai 2024, de 1.811 euro/metru pătrat, un preț cu 18% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior și cu 1% mai mic față de luna aprilie 2024. În ceea ce privește apartamentele vechi, acestea au avut un preț de cerere de 1.839 euro/metru pătrat, cu 15% mai ridicat față de luna mai a anului trecut și cu 1% mai mic față de cel din luna aprilie a anului curent.

Evoluția prețurilor în cele mai mari orașe din țară

Comparând prețurile apartamentelor noi de vânzare cu cele ale apartamentelor vechi din cele 9 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, se observă o serie de diferențe.

Astfel, în Cluj-Napoca și în Timișoara regăsim cea mai mică diferență de preț între cele două tipuri de imobile (noi vs. vechi), cu o diferență de -1% în favoarea apartamentelor noi, care sunt cu puțin mai scumpe decât apartamentele vechii. De asemenea, cea mai mare diferență de preț se regăsește în Oradea și Sibiu. Apartamentele vechi din Oradea sunt cu 8% mai ieftine comparativ cu apartamentele noi, iar în Sibiu apartamentele vechi sunt cu 8% mai scumpe comparativ cu apartamentele noi.

CLUJ-NAPOCA: În luna mai a.c., prețurile medii pentru apartamentele noi și vechi din Cluj-Napoca au fost de 2.717 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru un apartament nou a fost de 2.729 euro/metru pătrat, cu 10% mai ridicat comparativ cu luna mai 2023. Apartamentele vechi din Cluj-Napoca au avut un preț mediu de cerere de 2.702 euro/metru pătrat, cu 13% mai ridicat comparativ cu aceeași lună a anului anterior.

IAȘI: În luna mai 2024, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Iași a fost de 1.597 euro/metru pătrat. De asemenea, prețurile apartamentelor noi au înregistrat o creștere medie de 11% comparativ cu anul anterior, ajungând la 1.581 euro/metru pătrat, în timp ce apartamentele vechi au înregistrat o majorare de 15%, comparativ cu luna mai 2023, fiind de 1.628 euro/metru pătrat.

TIMIȘOARA: În luna mai a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Timișoara a fost de 1.611 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare a fost de 1.620 euro, cu 8% mai ridicat față de aceeași lună a anului 2023. La apartamentele vechi se observă o creștere de 13%, acestea ajungând la un preț mediu de cerere de 1.607 euro/metru pătrat.

BRAȘOV: În luna mai a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Brașov a fost de 1.980 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi din Brașov a ajuns la 2.067 euro/metru pătrat, cu 6% mai ridicat decât cel din luna mai 2023. Totuși, prețurile apartamentelor vechi au crescut accelerat, cu 20% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la o medie de 1.915 euro/metru pătrat.

SIBIU: În luna mai a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Sibiu a fost de 1.602 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a crescut cu 18% în luna mai a.c. față de luna mai din 2023, ajungând la 1.532 euro/metru pătrat. În același timp, prețurile pentru locuințele vechi au avut creșteri de 14%, ajungând la 1.658 euro/metru pătrat.

CONSTANȚA: În luna mai a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Constanța a fost de 1.738 euro/metru pătrat. De asemenea, în luna mai a.c., apartamentele noi au avut un preț de cerere de 1.769 euro/metru pătrat, cu 4% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior. În același timp, apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere cu 11% mai ridicate față de luna mai 2023, ajungând la o valoare de 1.706 euro/metru pătrat.

ORADEA: În luna mai a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Oradea a fost de 1.568 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi a fost de 1.648 euro (în creștere cu 11% în mai 2024 vs. 2023). Prețurile medii pentru apartamentele vechi au crescut, atingând un preț mediu de cerere de 1.517 euro/metru pătrat, cu o majorare de 14% față de aceeași perioadă a anului precedent.

CRAIOVA: În luna mai a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Craiova a fost de 1.598 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a fost de 1.627 euro/metru pătrat (în creștere cu 10% în mai 2024 vs. 2023), în timp ce prețul de cerere pentru cele vechi a fost de 1.586 euro/metru pătrat, cu 9% mai ridicat comparativ cu aceeași lună anului anterior.

Analiza a fost realizată de Storia – platforma de imobiliare lansată de OLX, ca parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul își propune să contribuie la transparentizarea informațiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriașilor, proprietarilor, agenților și dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susține să ia decizii în cunoștință de cauză.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!