VIDEO: Liz Truss : „Îmi pare rău pentru greșeli, dar nu voi demisiona”

Prim-ministrul britanic Liz Truss și-a cerut scuze pentru „greșelile” din programul său care au dus la evaporarea încrederii investitorilor și la prăbușirea ratingului său în sondaje, dar a declarat că nu va demisiona.

„Recunosc că am făcut greșeli, îmi pare rău pentru aceste greșeli, dar le-am reparat. Am numit un nou cancelar, am restabilit economia și disciplina fiscală”, a declarat ea în timpul unui interviu acordat presei britanice.

Ministrul de finanțe Jeremy Hunt, care a fost numit vineri după ce Truss l-a demis pe aliatul său apropiat Kwasi Kwarteng, a renunțat luni la celelalte elemente majore ale programului său de reducere a impozitelor, inclusiv la reducerea vastei sale scheme de sprijin pentru energie.

Potrivit unor rapoarte, Truss, care a devenit lider în urmă cu mai puțin de șase săptămâni, se confruntă cu o posibilă revoltă din partea parlamentarilor săi chiar în această săptămână.

„Acum este momentul să ne concentrăm pe rezultate, să ne asigurăm că respectăm pachetul nostru energetic… la asta mă gândesc în calitate de prim-ministru”, a spus ea.

