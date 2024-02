Un atac aerian israelian a lovit miercuri (21 februarie) o clădire rezidențială din districtul Kafr Sousa din capitala Siriei Damasc, ucigând două persoane, au declarat presa de stat siriană și o sursă de securitate, potrivit Reuters.



O sursă militară citată de televiziunea de stat siriană a declarat că lovitura, în jurul orei 9:40 a.m., (07:40 GMT) a rănit o serie de alte persoane, identificându-se morții ca fiind civili.



Imaginile publicate de presa de stat siriană au arătat partea carbonizată a unei clădiri cu mai multe etaje.

Sursa de securitate a spus că „atacul nu și-a atins obiectivele”. Cartierul găzduiește clădiri rezidențiale, școli și centre culturale iraniene și se află lângă un complex mare, puternic păzit, folosit de agențiile de securitate.



Districtul a fost vizat de un atac israelian din februarie 2023, care a ucis experții militari iranieni. „Eram la școală și am auzit trei sunete succesive. Oamenii au fost îngroziți și au ieșit.



Ne-am adunat cu toții și am început să plângem”, a spus Ryam, un elev de zece ani din școala vecină. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei israeliene.

O lovitură israeliană în Siria a ucis membri ai Gărzilor Revoluționare din Iran

O lovitură cu rachetă israeliană asupra capitalei Siriei, Damasc, sâmbătă (20 ianuarie) a ucis patru membri ai Gărzilor Revoluţionare din Iran, inclusiv şeful unităţii de informare a forţei din Siria, au confirmat cei din Gardă, potrivit Reuters.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Israelului.

Videoclipul obținut de Reuters a arătat consecințele loviturii, în timp ce molozul a acoperit o stradă și mașini în cartierul Mazzeh din Damasc.

