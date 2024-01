Pentru ofițerii de poliție bolivieni este acum obligatoriu să facă exerciții fizice pentru a-și îmbunătăți starea fizică, a declarat ministrul guvernului bolivian, Eduardo del Castillo, joi (4 ianuarie), potrivit Reuters.



Ordinul vine în timp ce Bolivia se îndreaptă spre bicentenarul fondării sale în 2025 și are scopul de a îmbunătăți sănătatea fizică a ofițerilor și de a-i echipa corespunzător pentru a „oferi un serviciu optim poporului bolivian”, a spus Del Castillo.



Potrivit lui Del Castillo, după efectuarea unei autoevaluări, autoritățile au stabilit că „unii polițiști nu îndeplineau condițiile minime pentru a putea oferi un serviciu societății”.



Guvernul a alocat 32,7 milioane de dolari pentru echiparea forțelor de poliție, în timp ce Del Castillo le-a ordonat ofițerilor de poliție să se antreneze de luni până vineri de la 6 a.m. la 6:30 a.m. (10 – 10:30 GMT) în toată țara.

Polițiștii care se aflau în piețe, parcuri și în secții de poliție au executat aceste instrucțiuni.

Ambii romani implicati in complotul din Bolivia, membri ai Legiunii Secuiesti

Noi detalii in ancheta complotului de asasinare a presedintelui bolivian Evo Morales. Al doilea cetatean roman implicat, tot de etnie maghiara, il cunostea pe cel ucis si, se pare, amandoi faceau parte din Legiunea Secuiasca, o organizatie paramilitara ungara, transmite Realitatea TV.

Ambasadorul Ungariei responsabil cu Bolivia (misiunea diplomatica avand sediul in Argentina), Matyas Jozsa, a apreciat joi ca Elod Toaso, un cetatean ungar (nascut in Romania) acuzat ca ar fi fost implicat intr-un presupus complot impotriva presedintelui Evo Morales, este “departe de a fi un terorist” si mai degraba un tanar care a “comis erori”, scrie Mediafax.

“Acest domn (Toaso) este, in opinia mea, departe de a fi un terorist”, a declarat Jozsa in urma unei discutii cu suspectul, retinut de o saptamana in La Paz.

