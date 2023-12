Orașul devastat din Ucraina, Lyman, se confruntă cu o iarnă grea, dar refacerea lui nu poate avea loc cât timp luptele se dau în apropiere de el, potrivit Reuters.

La mai bine de un an după ce forțele ucrainene au alungat ocupanții ruși din oraș, locuitorii orașului Lyman se luptă cu infrastructura devastată și cu temperaturile în scădere, pe măsură ce se apropie iarna.

În orașul devastat Lyman, din estul Ucrainei, Hennadiy Batsak adună lemnele de foc aduse de voluntari și pleacă la drum. Cei câțiva locuitori rămași se pregătesc pentru o iarnă grea.

A trecut mai bine de un an de când forțele ucrainene au alungat trupele de ocupație ruse.

Aproximativ 90 la sută din infrastructura orașului Lyman a fost distrusă, iar arderea lemnului este modul în care majoritatea oamenilor se încălzesc.

„ Pentru electricitate nu mai este fără speranță. Nu există gaz, curentul vine și pleacă. Nu depinde de oameni, depinde de vreme.” Lyman se află la doar nouă mile de linia frontului.

Se află chiar la nord de locul care este inima cărbunelui și a oțelului Ucrainei, unde luptele au fost în desfășurare de aproape un deceniu de când au apărut forțele proxy ajutate de Moscova.

Aproape 20.000 de oameni trăiau în Lyman înainte ca Rusia să invadeze Ucraina anul trecut și să ocupe orașul din mai până în octombrie. Aproximativ un sfert din populație este formată, în mare parte, din persoane în vârstă.

Volodymyr Tkachenko a plecat, dar a ajuns să se întoarcă.

„ De ce să plec? Am locuit aici și am plecat la Dnipro. Și acum sunt acasă, în propriile mele ziduri, și e mai ușor să respir și să trăiesc.”

Pericolul nu este niciodată departe. În iulie, un baraj de rachete rusești a lovit centrul orașului, ucigând nouă persoane.

Primarul a declarat pentru Reuters că Lyman nu poate fi reconstruit în timp ce luptele continuă în apropiere.

S-a săturat Occidentul de războiul din Ucraina? Discuții discrete cu guvernul ucrainean pentru negocieri de pace cu Rusia

Occidentul pare că s-a săturat de războiul din Ucraina, iar oficiali americani și europeni au început să discute discret cu guvernul ucrainean despre ce ar putea implica eventualele negocieri de pace cu Rusia pentru a pune capăt războiului, potrivit unui oficial american de rang înalt și unui fost oficial american de rang înalt familiarizat cu discuțiile, potrivit NBC, transmite profit.ro.

Conversațiile au inclus linii foarte generale cu privire la ceea ce Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe pentru a ajunge la un acord, au declarat oficialii.

Unele dintre discuții, pe care oficialii le-au descris ca fiind delicate, au avut loc luna trecută în timpul unei reuniuni a reprezentanților a peste 50 de națiuni care sprijină Ucraina, inclusiv membri NATO, cunoscută sub numele de Grupul de contact pentru apărarea Ucrainei, au declarat oficialii, citați de News.ro.

