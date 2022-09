Locuitorii strămutați din Mariupol protestează împotriva referendumului organizat acolo

Locuitorii strămutați din Mariupol au organizat sâmbătă (24 septembrie) un miting la Kiev împotriva referendumului lansat de Rusia în orașul-port ocupat, care solicită alegătorilor să aleagă dacă se alătură Rusiei.

Ținând steaguri și afișe ucrainene, protestatarii s-au adunat pentru a atrage atenția asupra cauzei lor și pentru a afirma că Mariupol este un oraș ucrainean, indiferent de rezultatul referendumului.

„ Astăzi are loc un referendum la Mariupol. Sunt puternic împotriva lui. Nu este necesar. Cum, să zicem, eu, locuitor nativ din Mariupol, pot spune acum „nu” în acest buletin de vot? Nu am acest drept. Mă consideram, mă consider rezident la Mariupol și vreau ca Mariupol să fie Ucraina”, a declarat protestatarul Oleh Suhov, potrivit Reuters.

Locuitorii strămutați din Mariupol sunt împotriva referendumului ce se ține acolo, dar și în alte regiuni ocupate de Rusia în Ucraina

„Vrem să ne susținem orașul și să dovedim lumii întregi că Mariupol este Ucraina. Și nu are nevoie de nici un referendum, de niciun eliberator. Suntem ucraineni și vrem să trăim pe pământul ucrainean din orașul nostru natal”, a spus Yana Koshova, 33 de ani, strămutată intern din Mariupol.

Rusia a lansat vineri (23 septembrie) referendumuri care vizează anexarea a patru regiuni ocupate ale Ucrainei, atrăgând condamnări din partea Kievului și a națiunilor occidentale care au respins voturile ca pe ceva fals și s-au angajat să nu le recunoască rezultatele.

Ucraina condamnă dorința Rusiei de a organiza „ simulacre de referendumuri” în zonele ocupate

Ucraina consideră că intenţiile Rusiei de a organiza ”simulacre de referendumuri” în zonele ocupate de aici constituie o ”încălcare flagrantă a dreptului internaţional”, a declarat marţi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit dpa.

”Aceasta este încă o escaladare în războiul lui Putin”, a spus Stoltenberg, care participă la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut că planurile Moscovei privind desfăşurarea de referendumuri în regiuni ucrainene ocupate sunt o încălcare clară a Cartei Naţiunilor Unite.

”Nu vom recunoaşte niciodată încercarea Rusiei de a-şi legitima ocuparea brutală şi ilegală de teritorii ucrainene”, a declarat şefa executivului UE în marja Adunării Generale a ONU, potrivit agerpres.ro.

”A încerca să schimbi frontierele Ucrainei este total inacceptabil şi o încălcare clară a Cartei ONU şi a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei”, a continuat ea.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!