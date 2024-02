Muzeul Bank of England a lansat marți (27 februarie) noua bancnotă de zece lire din polimer al Regelui Carol al III-lea al Marii Britanii.



Expoziția include și noi exemplare din viitoarea monedă a Marii Britanii, care sunt expuse la expoziția „The Future of Money” din Londra.



„ Designul noului bilet este același cu cel al notei anterioare. Are aceleași personaje pe spate, dar veți vedea un portret diferit pe față. Și, de asemenea, un nou portret în fereastra caracteristicii de securitate a băncii”, a declarat Jennifer Adam, curatorul Muzeului Bank of England, pentru Reuters.

VIDEO. Regele Charles își face apariția după ce a fost diagnosticat cu cancer

Regele Charles al Marii Britanii a fost prezent duminică (11 februarie) la biserică, în prima sa ieșire publică de când a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer și că va amâna unele angajamente pentru a urma un tratament.

Regele, îmbrăcat într-un palton maro și purtând o umbrelă, a făcut cu mâna când a ajuns, împreună cu soția sa Camilla, la biserica St. Mary Magdalene din Sandringham, în estul Angliei.

Palatul Buckingham a anunțat luni (5 februarie) că Charles, în vârstă de 75 de ani, a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer. Regele se află pe tron de mai puțin de 18 luni, după moartea mamei sale, regina Elisabeta.

