Șefa Parlamentului European a descoperit în București restaurantul Schengen

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a descoperit în București restaurantul Schengen și chiar a luat cina acolo.

După discursul ținut în Parlamentul de la București, unde a promis că România va fi primită în Spațiul Schengen în anul 2023, șefa Parlamentului European și delegația ei au decis să ia masa undeva în oraș. Restaurantul ales a fost cel denumit Schengen – Delicatessen und Garten. Localul s-a numit inițial Băcănia Veche – Delicatese și Grădină.

Numele restaurantului a fost schimbat în cel actual la data de 9 decembrie 2022, în urma deciziei prin care România nu a fost admisă în spațiul Schengen. Ședința Consiliului JAI, în care România a fost respinsă, avusese loc la 8 decembrie.

„Recent, în urma faptului că România nu a fost admisă în spațiul Schengen, am schimbat numele restaurantului în Schengen – Delicatessen und Garten, pentru a da ocazia veselă oricărui român de a intra în Schengen. Am fost plăcut surprinși că doamna Metsola, însoțită de întregul său staff, a ales să ia cina în restaurantul nostru, denumit simbolic Schengen – Delicatessen und Garten. Alegerea nu a fost o coincidență și ne bucură foarte tare că am putut fi gazda lor”, a declarat Marius Tudosiei, proprietarul restaurantului.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!