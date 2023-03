Elevii români participă la Campionatul Mondial de Robotică, în SUA

Elevii români vor participa în anul 2023 la Campionatul Mondial de Robotică, în Statele Unite.

Participanții au fost desemnați la etapa națională a BRD FIRST Tech Challenge 2023. Aceasta este cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni din România și din Europa. Elevii calificați urmează să plece la Campionatul Mondial din Houston (SUA). România este campioana en-titre, în urma performanței obținute anul trecut, când echipa Delta Force din Arad a câștigat Campionatul Mondial.

În perioada 3-5 martie 2023, la Sala Polivalentă din București, 80 de echipe de liceeni din toată România și o echipă din Muntenegru s-au întrecut pentru titlul de campioni naționali la robotică.

Echipele cele mai performante în cadrul etapei naționale, care ne vor reprezenta țara la etapa mondială sunt:

Echipa Ro2D2 din Ploiești, Colegiul Național Mihai Viteazul

Echipa TehnoZ din Pitești, Colegiul Național Zinca Golescu

Echipa PEPPERS din Iași, Liceul de Informatică Grigore Moisil

Campionatul Mondial de Robotică se desfășoară la Houston

Elevii români însoțiți de mentori vor participa la Campionatul Mondial din Houston, SUA, între 19 și 22 aprilie 2023. Ei vor concura pentru titlul de campioni mondiali alături de echipe din toată lumea.

„Etapa națională a BRD FIRST Tech Challenge a demonstrat, încă o dată, că avem copii foarte talentați și muncitori – au participat 80 de echipe din 43 de orașe, elevi care au muncit sute de ore. Îi felicit atât pe ei, cât și pe mentorii, profesorii și părinții care le-au fost alături. Acest eveniment este un adevărat târg de știință, tehnologie, inginerie, completat de multă energie pozitivă. Eu am fost alături de ei la aceste Naționale și am plecat de la Sala Polivalentă în fiecare zi cu zâmbetul pe buze – a fost o energie incredibilă. S-au depășit recorduri mondiale la punctaje în weekend-ul care s-a încheiat și s-au stabilit noi recorduri”, a explicat Dana Războiu, fondator al asociației Nație Prin Educație.

Nație Prin Educație este o asociație non-profit care promovează și susține educația STEM pentru elevii de liceu și mentorii lor.

