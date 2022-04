Salvamont va avea o rețea de comunicații mai bună decât cea a serviciului 112

Salvamont România va avea o rețea de comunicații mai bună decât cea a serviciului 112. Noul sistem este pus la dispoziția Salvamont de compania Vodafone.

Vodafone România și asociația Salvamont au lansat oficial, la data de 7 aprilie, două soluții digitale destinate îmbunățirii acțiunilor de căutare și salvare a victimelor din zonele montane. Cele două soluții sunt numite Vodafone GigaNetwork 5G și GigaNetwork FIBRĂ. Ele se aplică la o rețea de comunicații care se poate extinde chiar pe întregul teritoriu național.

Vodafone GigaNetwork 5G asigură acoperirea cu semnal mobil în zonele montane greu accesibile şi înconjurate de pereţi stâncoşi care blochează propagarea semnalului mobil generat de releele terestre actuale. Soluția este formată dintr-un echipament instalat la sol, pe un mijloc de transport specific acestor zone, care se conectează prin satelit la centrul rețelei Vodafone, şi un echipament radio instalat pe o dronă profesională ce este ridicată deasupra zonelor de căutare.

Echipamentul radio instalat pe dronă generează semnalul mobil (voce și date), inclusiv semnal 5G, pe o rază de până la 10 km. Telefonul mobil al persoanei căutate se conectează în mod automat la rețeaua Vodafone. Victima poate contacta serviciul unic de urgenţă 112, indiferent de operatorul ale cărui servicii le folosește. Mai mult, dacă persoana căutată utilizează aplicația Salvamont – Vodafone și a activat funcția de localizare prin date mobile înainte de a porni pe traseu, echipa de salvatori montani îi va putea urmări traseul parcurs. Astfel, victima poate fi găsită mai repede.

Imagini de înaltă rezoluție, inclusiv prin termoviziune

Cea de-a doua soluţie, GigaNetwork FIBRĂ, utilizează fotogrametria și inteligența artificială pentru capturarea și analizarea imaginilor geolocalizate. Imaginile sunt colectate pentru detectarea în mod automat a persoanelor dispărute. Capturarea imaginilor de înaltă rezoluţie este realizată de o a doua dronă profesională, echipată cu tehnologie pentru fotogrametrie și termoviziune. În doar 30 de minute, drona poate parcurge 5 kilometri și poate acoperi o suprafață de 24 de hectare. Pe traseu, aeronava poate realiza între 130 și 300 de imagini, în funcție de parametrii de zbor și de rezoluția camerei foto.

Fotografiile sunt transmise după descărcare, prin intermediul rețelei create special pentru misiunea de salvare, către Centrul Național de Analiză Date Salvamont – Vodafone.

În centrul de analiză conectat la rețeaua GigaNetwork FIBRĂ, datele sunt analizate și procesate în câteva minute. Se pot analiza și procesa circa 100 de fotografii în două minute. Sistemul face identificarea după o serie de indicii, cum ar fi silueta sau haina unei persoane. Echipa din centrul de analiză trimite salvamontiștilor din teren coordonatele exacte ale locului unde aceste indicii au fost reperate.

Tehnologia poate fi factor decisiv pentru salvarea vieții

„Proiectul lansat astăzi demonstrează încă o dată că tehnologia și spiritul uman, aduse împreună, pot avea un impact uriaș. Când vorbim de salvarea de vieți omenești, tehnologia poate fi factorul decisiv în intervenţiile în care timpul de căutare este esențial”, a explicat Cătălin Buliga, Chief Network Officer în cadrul Vodafone România.

„De la an la an, numărul acțiunilor de salvare crește cu 30 – 40 la sută. Doar anul trecut, am avut peste 7000 de misiuni și mai mult de 8500 de persoane salvate. În astfel de intervenții, timpul este cel mai important element. Avem o resursă umană bine pregătită, dar sunt situații în care e nevoie de mai mult. Folosind soluțiile lansate astăzi și având și un centru de comandă dotat cu tehnologie de ultimă generație conectat la rețeaua de fibră optică a Vodafone, practic mărim capacitatea de căutare de aproape 10 ori, ceea ce înseamnă mai multe vieți salvate, dar și un timp de intervenție, riscuri și efort considerabil reduse pentru salvatorii montani”, a declarat Sabin Cornoiu, președintele Asociației Naționale a Salvatorilor Montani (Salvamont) din România.

Rețea de comunicații bazată pe drone

Persoanele izolate sau accidentate vor putea fi localizate chiar dacă semnalul de telefonie mobilă, folosit de sistemul 112, este foarte slab sau inexistent. Acest lucru se realizează prin semnalul de voce și date, inclusiv 5G, transmis de o dronă. Drona va fi ridicată deasupra regiunii în care s-ar afla persoana căutată. O asemenea aeronavă profesională se va ridica la 25 – 50 de metri. Ea va oferi semnal de comunicații pe o rază de zece kilometri.

